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22 декабря • обновлено в 20:15
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На Донбассе произошла трагедия с ВСУ: детали кровавой провокации "Л/ДНР"

4.3т
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В воскресенье, 22 декабря, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня 5 раз. В результате один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Replyua.net

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

  • рядом с н.п. Пески – из стрелкового оружия;

  • недалеко от населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Красногоровки – из стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

2 обстрела украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На участках разведения сил и средств №1, № 2 и №3 ситуация остается стабильной.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости ДНР ООС Новости Донбасса Вооруженные силы Украины смерть
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Комментарии
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Свинари, вы хоть определитесь! Або перемога, або зрада!
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2
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обоз, харе смешить. У вашей редакции хоть офис есть или журналисты из наркопритонов свои статьи пишут? То выстояли, то трагедия...
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Poroshenko Petro, да у них наверно половина писак статьи строчат не вылезая из пивнушек.
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