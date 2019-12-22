На Донбассе произошла трагедия с ВСУ: детали кровавой провокации "Л/ДНР"

В воскресенье, 22 декабря, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня 5 раз. В результате один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Replyua.net

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с н.п. Пески – из стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки – из стрелкового оружия.

Карта ООС

2 обстрела украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На участках разведения сил и средств №1, № 2 и №3 ситуация остается стабильной.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

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