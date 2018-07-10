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"Л/ДНР" неудачно атаковали бойцов ВСУ: где было горячее всего

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В понедельник, 9 июля, террористы на Донбассе 23 раза открывали огонь по украинским защитникам. Горячее всего было на мариупольском направлении.

Там противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил близ Водяного, Лебединского и Широкино. Один наш защитник получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

На донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди наших защитников нет.

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По уточненным данным разведки, российские оккупанты потеряли одного боевика.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, 8 июля, противник до 21 раза увеличил количество обстрелов украинских защитников.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" открывали огонь по украинским защитникам." Вот оно чё, Михалыч, оказывается те, кто месяцами хуярит по жилым кварталам украинских городов, убивая украинских же граждан, называются украинскими защитниками
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