"Л/ДНР" неудачно атаковали бойцов ВСУ: где было горячее всего

В понедельник, 9 июля, террористы на Донбассе 23 раза открывали огонь по украинским защитникам. Горячее всего было на мариупольском направлении.

Там противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил близ Водяного, Лебединского и Широкино. Один наш защитник получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

На донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди наших защитников нет.

По уточненным данным разведки, российские оккупанты потеряли одного боевика.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, 8 июля, противник до 21 раза увеличил количество обстрелов украинских защитников.