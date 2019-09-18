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18 сентября • обновлено в 07:48
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"Л/ДНР" напали на ВСУ: Украина понесла потери

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Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, двое получили ранения во время выполнения боевого задания на Донбассе 17 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего противник 11 раз нарушил режим прекращения огня за сутки.

Новости
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета;

  • дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Лебединского – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Зализного – с ручного противотанкового гранатомета;

  • вблизи Новотошковского – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;

  • вблизи Луганского – из автоматического гранатомета.

"Л/ДНР" напали на ВСУ: Украина понесла потери

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе. Был убит украинский воин.

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
заголовок даёт понять что лднр не украина. приучают упоротых. даже обоз начал)))
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Юг Руси
Юг Руси
ЗдОрово!!! Я очень рад!!! Спасиба Абасриватель
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