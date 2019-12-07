"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем на Донбассе: в ОС сообщили детали боев

В субботу, 7 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр ОС в Facebook. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минского договоренностями вооружений.

Террористы использовали минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В результате атаки потерь у Вооруженных сил Украины нет.

"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем на Донбассе Аргументы и факты

В частности, 2 обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Майорска – из минометов калибра 82 мм.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил:

вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

возле Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря бойцы Вооруженных Сил Украины ликвидировали на Донбассе двух террористов "Л/ДНР". Российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских войск. В результате двое воинов ВСУ были ранены.

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