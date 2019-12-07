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7 декабря • обновлено в 21:46
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"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем на Донбассе: в ОС сообщили детали боев

1.7т
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В субботу, 7 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр ОС в Facebook. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минского договоренностями вооружений.

Террористы использовали минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В результате атаки потерь у Вооруженных сил Украины нет.

Новости
ВСУ угомонили "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем на Донбассе

"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем на Донбассе

Аргументы и факты

В частности, 2 обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • возле Майорска – из минометов калибра 82 мм.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил:

  • вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

  • возле Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря бойцы Вооруженных Сил Украины ликвидировали на Донбассе двух террористов "Л/ДНР". Российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских войск. В результате двое воинов ВСУ были ранены.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс ООС Вооруженные силы Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сын спрашивает отца: Почему у деда звезда Героя, а у отца вилы на затылке выколоты. С кухни кричит тёща: Ну что бл@ть, ответь ребенку, Нептун еб@нный!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Самолёт готов? Киевский госпиталь готов?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
_________я за военный сценарий, пора закрывать комуняцкий проект Украина... только, пжлста, не сдавайтесь в плен... нам столько цеевропейцев не прокормить... вас же еще мыть надо будет, лечить и одевать... лучше в Пильщу бегите, там большие клубничные поля и много-много унитазов! ............
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