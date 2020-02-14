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14 февраля • обновлено в 07:43
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"Л/ДНР" накрыли ВСУ минометным огнем: развязались бои

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Вооруженные формирования Российской Федерации накрыли украинских военных минометным огнем на Донбассе 13 февраля. Всего враг 6 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Операции Объединенных сил на Facebook. Таким образом, интенсивность обстрелов возросла.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Лебединским – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

  • недалеко от населенного пункта Березовое – из стрелкового оружия;

  • в районе Славного – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • вблизи Новомихайловки – с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Л/ДНР" накрыли ВСУ минометным огнем: развязались бои

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" на Донбассе устраивают провокационные обстрелы позиций Объединенных сил. Они хвастаются своей подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России, которые приехали с проверкой.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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