"Л/ДНР" накрыли ВСУ минометным огнем: развязались бои

Вооруженные формирования Российской Федерации накрыли украинских военных минометным огнем на Донбассе 13 февраля. Всего враг 6 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Операции Объединенных сил на Facebook. Таким образом, интенсивность обстрелов возросла.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с Лебединским – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Березовое – из стрелкового оружия;

в районе Славного – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новомихайловки – с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" на Донбассе устраивают провокационные обстрелы позиций Объединенных сил. Они хвастаются своей подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России, которые приехали с проверкой.

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