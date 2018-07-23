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"Оккупировали!" В центре Киева заметили большое скопление россиян

3.8тЧитать новость на украинском

На празднование 1030-летия Крещения Руси в Киев съехалась масса "туристов из Москвы", которые "оккупировали" Киево-Печерскую лавру и прилегающую к ней территорию.

Об этом OBOZREVATEL рассказал координатор организации С14 Сергей Мазур.

"В лавре сейчас очень много так называемых туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, наши "русские братья". Они полностью оккупировали всю территорию, там уже нет такого разделения, как было раньше (на музейную и церковную часть. – Ред.) Они чувствуют себя хозяевами не только на территории лавры, а почти на всей территории до метро "Арсенальная", - сообщил активист.

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"Мы ловили тех, кто носил значки "Путин мой президент", были персонажи, которые носили футболки с российской символикой. Понятно, что это недопустимо. Мы поймали троих, но на самом деле их намного больше", - рассказал Мазур.

По его словам, приезжие россияне нанимают частную охрану – лично для себя и своих автомобилей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Мазур рассказал о том, что стало с фото Путина, которые были выставлены в Киево-Печерской лавре на выставке к 1030-летию Крещения Руси.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивДень Крещения РусиРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаКиев
Объекты
Киево-Печерская лавраС14
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Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Там де С14 - там кремлівські провокації під псевдопатріотичним соусом. Ця конторка плотненько сидить на кремлівських грошах, гарно прикриваючись показним патріотизмом. Перевірено вже не раз.
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Podyu Roman
Podyu Roman
А что у нас делают россияне?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да в этом зверятнике россиянину без частной охраны никак!
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