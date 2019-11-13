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13 ноября • обновлено в 12:25
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Лавров признал, что Россия вторглась на Донбасс: момент попал на видео

1.7т
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров случайно признал, что Россия является стороной вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе.

Оговорку он допустил во время встречи с армянскими студентами. Этот момент показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности Лавров заявил, что Россия на самом деле "вступилась за жителей Донбасса". Украинец увидел в этой фразе прямое признание вторжения оккупантов в регион.

"Ой, а здесь как-то совсем неудобно получилось. Вы же нам всегда рассказывали, что у нас "внутренний" украинский конфликт. А получается, что вы вступились за права жителей Донбасса. Чего? То есть вы признаете, что принимаете непосредственное участие в войне против Украины?" – обратился Цимбалюк к Лаврову.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

eadaily.com

Кроме того, на своей странице в Facebook он разгромил его за лживые пропагандистские высказывания, которыми глава МИД РФ пытался оправдать захват Крыма и части востока Украины.

"Лучший дипломат мира" рассказывает молодым людям о том, что его сограждане "просто вступились" за жителей Донбасса и Крыма, потому что им грозило "уничтожение". Это ложь! Года идут, и россияне придумывают новые и новые оправдания вторжения в Украину. Лавров рассказывает о соглашении 21 февраля 2014 года – о соглашении между Януковичем и оппозицией при посредничестве глав МИД Германии, Франции и Польши. Но на медали за возвращение Крыма выбита дата 20 февраля 2014 года!" – напомнил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был еще в Киеве, а Россия уже начала операцию по захвату полуострова. Более того, даже сам лидер России Владимир Путин рассказывал о том, что дал приказ армии на проведение этой операции.

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"Он же рассказывал о том, что Россия отправляет на Донбасс людей решать военные вопросы! Решать военные вопросы – во время боевых действий – это значит убивать! Россияне постоянно рассказывают об угрозе для русскоязычных исключительно на оккупированных территориях, но почему же тогда русскоязычные прекрасно себя чувствуют в Киеве, Харькове, Одессе или Львове? Просто кто-то лукавит. В украинском языке есть хорошее слово: бреше!" – подытожил журналист, критикуя циничную позицию Лаврова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Цимбалюк ярко поставил на место Лаврова, который обвинил его в агрессивном освещении политики страны-агрессора.

  • Напомним, что Лавров, выступая перед студентами МГИМО, сделал странную оговорку. Он отметил, что Россия должна стремиться к миру, помогая укреплению предсказуемости и стабильности на обширных пространствах "от Лиссабона до Джакарты".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Сергей Лавров Роман Цимбалюк
Место
Россия
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васильевич василий
васильевич василий
Рожа у цымбалюка как у идиота
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Хо Хол
Хо Хол
"Россия вступилась за права жителей донбаса" - это по мнению лопоухого алкаша то же самое, что вступить в боевые действия, направить вoйска, танки, артиллерию и прочее, а не именно "вступиться ЗА ПРАВА", посылая гумконвой, организовав поддержу региона на международной арене, выступая за диалог с регионами, в частности в формате минских договоренностей и призывами к миру.
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