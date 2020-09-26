Курсант, чудом выживший в катастрофе Ан-26, до последнего спасал товарища. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице Харькова курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 возле Чугуева.

Как сообщил Зеленский в Telegram, сегодня курсант фактически празднует второй день рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из ребят рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", – написал президент.

Он пожелал Золочевскому сил пережить и оправиться от той страшной ночи.

Как пишет hromadske, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, который сопровождал Зеленского в больнице, рассказал, что они пообщались с курсантом, но вопросами его нагружали.

"Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", – передал Кучер слова курсанта.

Глава ОГА добавил, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, курсант не подтвердил.

"С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически – он даже в удовлетворительном состоянии", – уточнил Кучер.

Напомним, ранее появились имя и фото курсанта с самолета Ан-26, скончавшегося в больнице.

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