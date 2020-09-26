Курсант, чудом выживший в катастрофе Ан-26, до последнего спасал товарища. Фото
Зеленский заявил, что сегодня курсант Золочевский фактически празднует второй день рождения
Парень пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и помогал тушить на нем пламя
По его словам, все происходило как в компьютерной игре
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице Харькова курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 возле Чугуева.
Как сообщил Зеленский в Telegram, сегодня курсант фактически празднует второй день рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из ребят рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", – написал президент.
Он пожелал Золочевскому сил пережить и оправиться от той страшной ночи.
Как пишет hromadske, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, который сопровождал Зеленского в больнице, рассказал, что они пообщались с курсантом, но вопросами его нагружали.
"Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", – передал Кучер слова курсанта.
Глава ОГА добавил, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, курсант не подтвердил.
"С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически – он даже в удовлетворительном состоянии", – уточнил Кучер.
Напомним, ранее появились имя и фото курсанта с самолета Ан-26, скончавшегося в больнице.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.