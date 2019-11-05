Курирует ФСБ? В СБУ рассказали о подрывной деятельности в патриотических группах в соцсетях

Популярные украинские патриотические паблики в соцсетях могут курироваться сотрудниками ФСБ России, чтобы искусственно "раскачивать" положение в стране.

Такую точку зрения высказал сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере инфорбезопасности СБУ Олег Самойленко. Одним из примеров подрывной деятельности он назвал ведение групп "Патріоти України", "Українська революцiя", "Всi на Майдан", "Продовження Революцiї гiдностi", "Майдан-3", "Ми – патрiоти України" россиянином Сергеем Жуком, пишут "Факты".

В феврале 2017 года эти страницы в соцсетях были заблокированы СБУ, но Жук, подозреваемый в работе на ФСБ, начал создавать новые страницы.

"В 2014—2015 годах Жук оказался на Донбассе. Воевал на стороне боевиков "ДНР", позывной "Москва". В тот период он выкладывал на личной странице много фотографий из Донецка. Очень любил позировать с оружием в руках. Известно, что он участвовал в пытках наших военнопленных – на его YouTube-канале размещены душераздирающие видео", – уточнил Олег Самойленко.

После возвращения с Донбасса Жук начал делать вид, что он патриот Украины, и создал соответствующие аккаунты.

Сергей Жук Факты

"Однозначно эту работу выполняет команда кадровых сотрудников спецслужб, которые системно изучают экономическую, социальную и политическую ситуацию в Украине, а потом излагают добытую информацию, – на первый взгляд, вроде бы правдиво, на самом деле – манипулируя и вбрасывая нужные им месседжи. Мы считаем, что Жука могут курировать специалисты Центра информационной безопасности ФСБ России", – рассказал сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере инфорбезопасности СБУ.

Он подчеркнул, что перед президентскими выборами в Украине россиянин создал проект "Українські націонал-патріоти" сразу в нескольких соцсетях, где писали об акциях протеста и митингах, и призывал всех принимать в них участие.

Факты

По сведениям СБУ, Жук – не единственный подозреваемый в сотрудничестве с ФСБ россиянин, который ведет подрывную деятельность в Украине через соцсети.

Как писал OBOZREVATEL, в социальной сети Facebook был обнаружен подозрительный опрос, в котором защитники Украины доверчиво раскрывают информацию о месте прохождения службы, своих семьях и позициях, которые они занимали на Донбассе.

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