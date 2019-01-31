Что же, как я писал в прошлом году, Керченский мост к следующим президентским выборам в РФ вполне может красоваться готической паутиной трещин. Ведь с каждым днем его проблемы становятся все более и более очевидны, а фатализм самой структуры невозможно оспаривать, будучи в здравом рассудке. И очередное доказательство тому намедни предоставила группа “InformNapalm”, в распоряжении которой оказались документы и фото, предназначавшиеся руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационных властей Крыма.

Опубликованные документы и фотографии продемонстрировали, что не все так хорошо с Керченским мостом, как вещает российская пропаганда. В частности, на участке единственной автодороги, ведущей к Керченскому мосту, сползает грунт.

Стоит отметить, что ещё 27 января крымские СМИ сообщали о том, что искусственно созданные насыпи у автомобильных подходов к Керченскому мосту сползают. Причиной такого ЧП могли стать – снегопады и просто обильные осадки.

То есть, выходит, банально снег и дождь размывает мегамост века? И это без учета того, что Керченский мост постоянно демонтирует признаки жизни, смещаясь то вниз, то вверх, то вправо, то влево, извиваясь подобно ужу на сковородке.

Между тем, хотелось бы напомнить, что помимо действия погоды, с учетом размещения моста на специфических рыхлых породах, он в будущем может удивить не только тем, что рухнет, но может треснуть, а так же лопнуть.

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И хотя эти три процесса не столь скоротечны, как хотелось бы, сползание грунтов может оказать непосредственное влияние на процессы деформации структуры. А погодные условия, особенно в зимний период, в значительной степени ускорит неминуемую катастрофу.

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