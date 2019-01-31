|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости расследований

Злой одессит
Злой одессит
БлогерВсе статьи автора

Куда уплывает Керченский мост

2.6т

Что же, как я писал в прошлом году, Керченский мост к следующим президентским выборам в РФ вполне может красоваться готической паутиной трещин. Ведь с каждым днем его проблемы становятся все более и более очевидны, а фатализм самой структуры невозможно оспаривать, будучи в здравом рассудке. И очередное доказательство тому намедни предоставила группа “InformNapalm”, в распоряжении которой оказались документы и фото, предназначавшиеся руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационных властей Крыма.

Опубликованные документы и фотографии продемонстрировали, что не все так хорошо с Керченским мостом, как вещает российская пропаганда. В частности, на участке единственной автодороги, ведущей к Керченскому мосту, сползает грунт.

Новости
Новости Крымнаша. Верните украденное у Украины!

Стоит отметить, что ещё 27 января крымские СМИ сообщали о том, что искусственно созданные насыпи у автомобильных подходов к Керченскому мосту сползают. Причиной такого ЧП могли стать – снегопады и просто обильные осадки.

То есть, выходит, банально снег и дождь размывает мегамост века? И это без учета того, что Керченский мост постоянно демонтирует признаки жизни, смещаясь то вниз, то вверх, то вправо, то влево, извиваясь подобно ужу на сковородке.

Между тем, хотелось бы напомнить, что помимо действия погоды, с учетом размещения моста на специфических рыхлых породах, он в будущем может удивить не только тем, что рухнет, но может треснуть, а так же лопнуть.

Новости
Путин перевернул пирамиду

И хотя эти три процесса не столь скоротечны, как хотелось бы, сползание грунтов может оказать непосредственное влияние на процессы деформации структуры. А погодные условия, особенно в зимний период, в значительной степени ускорит неминуемую катастрофу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одесситЗлой одессит
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
5
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Что за дурной бандерлог? При чем тут оползни насыпей на строящихся дорогах и сам Крымский мост, где все нормально? Свербит все таки в задницах у бандерлогов из-за этого моста. Никак не успокоятся. То у них в головах мост опускается, то поднимается, то раскачивается. Что за бред, бандерлоги?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
1 из 2 ответов | показать все
Kolodka Viktor
Kolodka Viktor
Питон Каа, Ватник фейковый, ты бы хоть у взрослых спросил, что к чему. Подобные мосты по техтребованиям должны опираться на скальную породу. До которой в той пластилиновой местности расстояние до километра. Вбивать сваи на такую глубину не умеют даже в развитых странах, не то что в технологически отсталом Плешивом Рейхе. То есть вся эта недешёвая байда длиной под 20 км стоит на глине, которая со временем под нагрузкой поплывёт, что с ней ни делай, хоть Гундяя со свитой и кадилами загоняй, хоть шаманов с бубнами. И конечно же, плыть эта глина в разных местах будет в разных направлениях, о чём автор и сказал. Так что через несколько лет этот инженерный уродец получит погоняло Коленвал. А тебе перестанут платить по тарифу 11,80 фублей за один пук в каментах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги