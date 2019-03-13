"Цинично предали!" Стрелков рассказал о предложении сбежать в Крым

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что во время боев в Славянске он получил звонок с предложением от "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс и сбежать на полуостров.

"На мой вопрос "куда девать сотни ополченцев" он вразумительно не ответил, на чем мое с ним общение прервалось до осени. Естественно, у меня и мысли не возникло как бросить поверивших мне людей, так и рассказать кому-либо о таком предложении (это могло подорвать моральный дух только-только формирующегося ополчения, который был на небывалом подъеме)", - сказал он в интервью блогеру "Донецкий".

С этого времени, по словам Стрелкова, он "носил в себе" понимание, что "русских ополченцев Донбасса и добровольцев цинично предали".

Игорь Стрелков (Гиркин) ТСН

"Но оставалась надежда на то, что если мы сумеем продержаться достаточно долго - то ситуация изменится, и поддержка со стороны РФ все-таки будет оказана. Так и произошло позже, но "держаться" пришлось не дни или недели, а три с половиной месяца. И все это время мне приходилось "таскать на душе тяжелый камень" - ведь практически до середины августа надежды на помощь были мизерны и ненадежны, а груз ответственности за тысячи бойцов и защиту густонаселенного региона с меня никто снять не мог", - добавил террорист.

Он подчеркнул, что к концу пребывания на Донбассе он смертельно устал - в первую очередь морально.

"Этим объясняются некоторые мои ошибки в последний период командования. Однако в трусости и паникерстве меня обвиняют напрасно - меня тяготил не страх за свою жизнь, а осознание огромной ответственности и понимание того, что банально погибнуть мне нельзя - оборона просто развалится", - добавил Стрелков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин рассказал, как Россия ''кинула'' террористов в 2014 году.

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