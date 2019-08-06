"Кто тут лучший убийца?" Оккупантам жестко пригрозили после гибели четырех Героев ВСУ

После убийства четырех воинов ВСУ 6 августа украинские морпехи вновь вернутся к принуждению оккупантов Донбасса к мира ответным огнем.

Ведь опыт в очередной раз показал, что только так можно сдерживать агрессора, написал на своей странице в Facebook волонтер Серж Марко.

"Они нас убивают. Это их цель, задача, их миссия. Их для этого вооружали, снабжали, ставили в руководство российских офицеров, проводили обучение с российскими инструкторами, делали совместные операции с российскими регулярными подразделениями. Так чего от них ожидать? Что после удачного диалога они сложат оружие и заживут с нами в мире? Извините, но бойцового пса выращивают в боях не для того, чтоб он мило игрался с соседской кошкой, гуляя по улице без ошейника. Не будет этого. Война ведется до победы. Или капитуляции. В различных формах. Они ее инициировали. И они ее ведут", – объясняет он логику поведения врага.

Марко подчеркнул, что на южном направлении фронта и во время "прекращения огня" были обстрелы, несмотря на спокойные отчеты штаба ООС. Впрочем, даже несмотря на это, украинские морпехи держали себя в руках.

Воин ВСУ "Корреспондент"

"Но с сегоднешнего дня морпехи снова возьмут участие в челендже "кто тут лучший убийца". Потому что когда вдруг по линии начинают активно дохнуть сепары, почему-то у коллаборационистов резко падает запал охотиться за нашими солдатами. Это, к сожалению, единственный способ принудить противника к миру", – угрожающе добавил волонтер.

"Но единственного, чего я в данной ситуации не пойму, – так это если не будет адекватной реакции руководства сверху. Морпехи выцелят своих жертв. Они отомстят. Вне зависимости от желаний высокого начальства. По другому они не могут. Но воевать надо с помощью командования, а не вопреки ему. И пора бы, наконец, нашей верхушке осознать, что у нас идет война", – подытожил он.

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