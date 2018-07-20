Кто тормозит запуск ГБР

Казалось бы, эпопея с запуском Государственного бюро расследований вышла на финальную стадию - в среду, 18 июля, конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности ведомства. Но не все так просто - директор бюро Роман Труба заблокировал назначение, анонсировав еще одну проверку. Как утверждают источники OBOZREVATEL, с целью отсеять "неугодных". Подробнее - в материале.

Труба встал в позу

Комиссия отобрала должностных лиц из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро. В состав комиссии входит 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

Все кандидаты прошли два этапа проверки. Внутренняя комиссия протестировала их на знание законодательства. Затем победители успешно прошли полиграф и собеседования. Конкурс обошелся без нарушений.

Впрочем, это не устроило некоторых активистов. Так, Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований заявил, что обеспокоен результатами конкурса. Якобы из-за компрометирующей информации, которая распространялась в СМИ незадолго до отбора. В позу встал и директор бюро Роман Труба - он отказался одобрять назначение, чем самым затягивает столь долгожданный запуск ведомства.

Он заявил, что после завершения конкурса ГБР должно проверить каждого победителя - отличный инструмент для отсеивания неудобных кандидатов.

"Мы следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была в наружной комиссии при собеседованиях", - добавил директор бюро.

Стоит отметить, что он лично обещал запустить работу ГБР в сентябре этого года - то есть чуть более чем через месяц. Времени осталось мало, и на этом фоне искусственно созданные кадровые проволочки выглядят особенно подозрительно.

Не говоря уже о том, что общественные активисты имеют право следить за законностью действий бюро, но не оказывать давление на независимый антикоррупционный орган.

Кто прошел

Несмотря на "обеспокоенность" общественников и Романа Трубы, судя по декларациям, богатством будущие борцы с топ-коррупционерами не отличаются. Да и в других "грешках" они замечены не были.

Например, Руслан Марчук - заместитель начальника Департамента - начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Национальной полиции. Ранее занимал должность начальника УЗЭ в Волынской области, до этого работал заместителем начальника Управления защиты экономики в Житомирской области.

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В его декларации есть несколько объектов недвижимости, в том числе земельные участки на Житомирщине и квартира в Киеве, право на которую приобретено в ноябре 2017-го, Тойота Камри 2016 года выпуска. Какой-либо компрометирующей информации на него, по крайней мере в открытых источниках, отсутсвует. Зато в мае этого года в Луцке на взятке сотрудники отдела противодействия взяточничеству департамента, который возглавляет Марчук, разоблачили одного из заместителей мэра областного центра и председателя одного из судов. В марте на взятке в 105 тыс. грн. они же поймали главу Железнодорожной РГА Львова. В том же месяце полицейские задержали двух должностных лиц "Укрзалізниці" на даче взятки в 85 тыс.

Другой пример - Евгений Шевцов, который будет заниматься организацией досудебных расследований в ГБР. Сейчас он является заместителем начальника управления – начальником отдела Главного следственного управления Национальной полиции. То есть непосредственно займется следствием. Недвижимость в Киеве приобретена задолго до прихода на нынешнюю должность, ею владеет жена Шевцова. На нее же зарегистрирована иномарка 2016 года выпуска.

До июля 2017 года Шевцов владел ООО "ТЕРРА ПРЕМИУМ ГРУПП", которое занимается исследованием конъюнктуры рынка. В декларации также было указано ООО "БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП", владельцем которого является то же лицо, в собственность которого перешло и предыдущее общество. Заявленная сфера деятельности – финансовое посредничество и лизинг. Жена Шевцова находится среди владельцев ООО "ЛЕОГЕЙМИНГ", которое занимается предоставлением информационных услуг, и ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", в сфере деятельности которого денежное посредничество. В скандалах эти компании не замечены.