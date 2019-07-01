"Кто пропагандист?!" Цимбалюк приструнил Захарову из-за подлости России с моряками

Украинский журналист Роман Цимбалюк упрекнул спикера МИД России Марию Захарову в работе на кремлевскую пропаганду.

Так он отреагировал на признание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в том, что страна-агрессор не собиралась освобождать пленных украинских моряков. На своей странице в Facebook Цимбалюк напомнил, что ранее Захарова упрекала украинскую сторону в нежелании искать компромисс в этом вопросе и сама называла его пропагандистом.

"На прошлой неделе Мария Захарова назвала меня пропагандистом. Это, конечно, комплимент. На своей страничке в Facebook она указала, что украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Сегодня в Кремле уточнили позицию Российской Федерации. Вопрос остался один: кто пропагандист?" – озвучил журналист риторический вопрос к скандальному дипломату.

Цимбалюк и Захарова

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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