Пока идет война: кто бросил "секретную" военную базу в Украине без охраны

Ролик двух блогеров с территории Харьковского бронетанкового завода заставил заговорить о старой проблеме – как в Украине охраняются военные объекты. Ребята просто засняли склад старых танков, которые стоят там с начала 90-х годов. Правда, видео уже удалили из сети, а против блогеров завели уголовное дело.

А два ответственных ведомства – Минобороны и "Укроборонпром" – обвиняют друг друга в возникшей проблеме. OBOZREVATEL разбирался, что на самом деле происходит в Украине с охраной военных объектов.

Ремонтировали, но не охраняли

В "Укроборонпроме" решили все стрелки перевести на Министерство обороны.

"Военная техника, которая зафиксирована на видео, это излишняя собственность Минобороны и принадлежит Вооруженным силам Украины. Договора между предприятиями концерна и Минобороны по поводу ответственного хранения этой собственности не составлено. Хотя за последние годы "Укроборонпром" неоднократно принимал меры для упорядочивания этого вопроса. Согласно закону, предприятия концерна не имеют полномочий на ответственное хранение собственности Минобороны, и на финансовые траты на его хранение. Сейчас "Укроборонпром" проводит расследование по поводу охраны периметра предприятия", - сообщили OBOZREVATEL в концерне.

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук считает, что заявление "Укроборонпрома" о том, что у них нет договора на охрану ремонтируемой техники, ни что иное как кощунство.

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"Техника брошена под открытым небом, никто ее не охраняет, приходи, бери что хочешь. Раз вам передали на ремонт, то будьте добры несите ответственность за нее. Сейчас нужно разобраться в ситуации и выработать стратегию как в подобных ситуациях осуществлять охрану военной техники. На самом деле механизм такой охраны не разработан. Хорошо, что туда проникли блогеры, а если бы диверсанты? Мы бы имели совсем иной результат. Сейчас Минобороны разбирается с этим", - рассказал нам Тетерук.

В Министерстве же обороны говорят, что уже давно работают в этом направлении.

"Эта военная техника на территории Харьковского завода находится очень давно. Еще после развала СССР у нас осталось много техники. Этот завод до 2011 года входил в состав Минобороны. Технику туда свозили в разные времена для ремонта. Затем завод был передан "Укроборонпрому". Сейчас работает внеплановая инвентаризационная комиссия, которая разбирается, обследует технику на Харьковском заводе, там работы проходили в 2015-2016 годах. Ее ставят на учет, восстанавливают документы, смотрят в каком она состоянии, подлежит ремонту или уже нет. И далее техника передается в воинские части под охрану. Пока она считалась как излишняя потому что стояла на ремонте", - сказали OBOZREVATEL в Минобороны.

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Зато против блогеров, которые проникли на неохраняемый склад танков Харьковского завода, начали расследование. Против них открыто дело по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска). Им грозит до 3 лет тюрьмы.

Само видео из сети уже сейчас удалено. Хотя это достаточно странно, как писал OBOZREVATEL, в интернете можно найти фото танкового склада начиная с 2011 года. Туда не раз проникали фотографы, и потом выкладывали фото в сеть. Судя по всему, эту территорию давным-давно никто не охраняет. А десятки танков стоят возле заброшенного заводского цеха, который также используется под склад.

Фото Харьковского бронетанкового завода и ранее появлялись в Интернете ЖЖ

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У завода были проблемы

Кстати, прокуратура уже интересовалась Харьковским танковым заводом. В 2014 году во время проверки выяснилось, что тут не хватает одного танка Т-72, который принадлежал Минобороны и находился на хранении. А сотрудники завода без ведома Минобороны отремонтировали и готовили к продаже еще семь танков.

Также военная прокуратура в 2014 году открыла против этого завода пять уголовных производств. Одно из дел касалось разворовывания запчастей от танков: прокуроры осмотрели технику и выяснили, что в них нет запчастей на 7 млн грн. Не хватало компрессоров и двигателей. В материалах другого дела речь шла о том, что завод перечислил 12 млн грн, полученных от Минобороны на поставку бронетранспортеров, охранной фирме. Последняя никакого отношения к производству военной техники не имела.

По периметру отставник с палочкой ходит

Беда с охраной военных объектов в Украине продолжается уже года три. За это время горели и взрывались три военных склада. Последний случай был в Калиновке в сентябре 2017 года. Тогда пострадало два человека, а 30 тысяч жителей соседних сел были вынуждены спешно покидать свои дома. До Калиновки взрывы гремели в Сватово и Балаклее. По словам министра обороны Степана Полторака, за Калиновку наказали десять человек, а в целом за все взрывы привлечены к ответственности около сорока человек.

"К сожалению, система охраны военных объектов у нас остается советской. По периметру склада или завода отставной военный с палочкой ходит - вот и вся охрана. В такое время нужно думать на несколько шагов вперед. Такие военные объекты нужно охранять и с воздуха, и с помощью электронной техники. К сожалению, не только на Харьковском заводе, но и на других военных объектах техника находится на каких-то заброшенных территориях", - говорит военный эксперт, генерал-лейтенант Дмитрий Уманец.

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Правда, в Минобороны утверждают, что охрану военных складов сейчас усилили. На складах внедрили систему противодействия дронам. Именно на них списывали причины взрывов. А в этом году всех представителей гражданской военизированной охраны заменят на штатные воинские подразделения.

Хотя экс-министр обороны Анатолий Гриценко считает, что мер предпринято мало.

"Это недопустимо, когда по данным прокуратуры, из четырех военных складов три взорвали диверсионные группы. Теперь мы видим, что и другие военные объекты, где хранится техника, также никто не охраняет. Тут нужны только жесткие организационные и кадровые решения. Организационные - обеспечить надежную охрану. А что касается кадров, то люди, которые это допустили на заводе, должны быть как минимум уволены. А если будут признаки нарушения закона, то и привлечены к ответственности", - заявил OBOZREVATEL Гриценко.

В комитете по нацбезопасности и обороне Верховной Рады существует иное мнение.

"Понимаете, между государством и обществом сейчас существует некий общественный договор, и у государства отсутствует возможность контролировать базовые вещи. Еще при Союзе существовала ВОХР – военизированная охрана. Они имели право и имели решительность применять оружие при охране объектов. А сейчас, представьте, если бы на заводе была охрана и она применила силу к этим блогерам, какой бы крик поднялся в обществе?" - сказал в беседе с нами секретарь комитета по нацбезопасности и обороне, нардеп от БПП Иван Винник