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"Крючкова в тюрьму!" В Киеве суд решает судьбу скандального экс-нардепа 

1.6тЧитать материал на украинском

Соломенский районный суд города Киева 17 апреля начал рассматривать ходатайство о избрании меры пресечения экс-нардепу, председателю правления холдинговой компании "Энергосеть", замешанной в коррупционной схеме по присвоению средств "Запорожьеоблэнерго", Дмитрию Крючкову.

Под залом судебных заседаний собрались несколько десятков активистов, они скандируют "Крючкова за решетку", "Крючкова в тюрьму", передает РБК-Украина.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец заявил, что САП просит взять под стражу Крючкова с залогом в 346 млн грн.

"Крючкова в тюрьму!" В Киеве суд решает судьбу скандального экс-нардепа 

Татьяна Николаенко, Facebook

"Крючкова в тюрьму!" В Киеве суд решает судьбу скандального экс-нардепа 

Татьяна Николаенко, Facebook

"Крючкова в тюрьму!" В Киеве суд решает судьбу скандального экс-нардепа 

Татьяна Николаенко, Facebook

Обосновывая свое ходатайство, он указывал, что указанный размер залога хоть и слишком большой, но имущественное положение Крючкова позволяет ему его внести, передает "Слово и дело".

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По словам прокурора, экс-нардеп имеет квартиры в Братиславе, Вене, а также в 2018 году получал чистый доход в 10 000 евро и вел предпринимательскую деятельность.

Также Кравец напомнил, что Крючков два года скрывался от следствия.

Дмитрий Крючков

Дмитрий Крючков

Татьяна Николаенко, Facebook

Журналист Татьяна Николаенко написала в Facebook, что Крючков рассказывает в суде, как к нему приходил первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, он назвал обвинения НАБУ "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров".

"По словам Крючкова, его компания "Энергосети" поставляла электроэнергию законно. А потом к нему пришел неназванный представитель президента Порошенко и попросил поделиться прибылью. После того, как он отказался, а заместитель министра, который дал разрешение его фирме на деятельность, на него вышел Игорь Кононенко", — добавила она.

Крючков говорит, что Кононенко попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка "в курс дел".

Экс-нардеп также заявил, что, когда они получали решения судов в свою пользу против НКРЭ, Кононенко звонил ему и, ссылаясь на просьбу Порошенко, заступался за Вовка, как за "перспективного парня".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дмитрий Крючков
Место
Украина
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! (ПАРАШОБОТАМ НЕ читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
УСРАІЛЬСЬКИМ МОКШАМ ,сидіть тихенько,і не бздіть!
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