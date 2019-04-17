"Крючкова в тюрьму!" В Киеве суд решает судьбу скандального экс-нардепа 

Соломенский районный суд города Киева 17 апреля начал рассматривать ходатайство о избрании меры пресечения экс-нардепу, председателю правления холдинговой компании "Энергосеть", замешанной в коррупционной схеме по присвоению средств "Запорожьеоблэнерго", Дмитрию Крючкову.

Под залом судебных заседаний собрались несколько десятков активистов, они скандируют "Крючкова за решетку", "Крючкова в тюрьму", передает РБК-Украина.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец заявил, что САП просит взять под стражу Крючкова с залогом в 346 млн грн.

Татьяна Николаенко, Facebook

Татьяна Николаенко, Facebook

Татьяна Николаенко, Facebook

Обосновывая свое ходатайство, он указывал, что указанный размер залога хоть и слишком большой, но имущественное положение Крючкова позволяет ему его внести, передает "Слово и дело".

По словам прокурора, экс-нардеп имеет квартиры в Братиславе, Вене, а также в 2018 году получал чистый доход в 10 000 евро и вел предпринимательскую деятельность.

Также Кравец напомнил, что Крючков два года скрывался от следствия.

Дмитрий Крючков Татьяна Николаенко, Facebook

Журналист Татьяна Николаенко написала в Facebook, что Крючков рассказывает в суде, как к нему приходил первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, он назвал обвинения НАБУ "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров".

"По словам Крючкова, его компания "Энергосети" поставляла электроэнергию законно. А потом к нему пришел неназванный представитель президента Порошенко и попросил поделиться прибылью. После того, как он отказался, а заместитель министра, который дал разрешение его фирме на деятельность, на него вышел Игорь Кононенко", — добавила она.

Крючков говорит, что Кононенко попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка "в курс дел".

Экс-нардеп также заявил, что, когда они получали решения судов в свою пользу против НКРЭ, Кононенко звонил ему и, ссылаясь на просьбу Порошенко, заступался за Вовка, как за "перспективного парня".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2016 году НАБУ объявило Крючкова в розыск, как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ему инкриминируют хищение из государственного бюджета около 424 млн грн.

14 апреля 2018 года он был задержан в Германии. В мае 2018-го Крючков заплатил 100 тысяч евро залога и вышел на свободу.

В НАБУ пообещали приобщить материалы расследования программы "Схемы" о коррупции в "Запорожьеоблэнерго" к открытому уголовному производству.

15 апреля Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. Глава государства Петр Порошенко назвал его возвращение "предвыборными технологиями штаба Владимира Зеленского".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!