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Крымские греки погибают от российских обстрелов – постпред Порошенко

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Крымские греки "ежедневно или еженощно погибают от российских обстрелов под Мариуполем".

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Комментируя инициативу, с которой к руководству России обратилась якобы греческая национальная община Крыма – о переименовании полуострова на "Республику Крым – Тавриду", постпред напомнил: "Те греки, которые проживали на полуострове, были депортированы Российской империей еще в XVIII веке и поголовно вывезены из Крыма. Сегодня их потомки проживают в Донецкой области".

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"И когда альфа-самец Российской Федерации беспокоится о судьбе крымских греков, возможно, он не знает, что они ежедневно или еженощно погибают от российских обстрелов под Мариуполем", - подчеркнул он.

"По печальной исторической шутке, линия фронта сейчас проходит именно там, где их села, где проживают крымские греки, которые были перемещены еще при императрице Екатерине на Приазовье", - пояснил Бабин.

"Действительно, крымские греки сегодня погибают за Крым, но они погибают за Крым на Донбассе, потому что сегодня они стали заложниками российской оккупации", - резюмировал постоянный представитель президента Украины.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бабин рассказал о тотальной милитаризации Крыма и о том, что на оккупированном полуострове детей приобщают к охране "государственной границы" и поимке "украинских диверсантов".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Каждое слово мокшанских нацистов это брехня в кубе. У чухоно-мокшан брехня заложена на уровне подсознания. Интересно, эти недоразвитые московиты хоть когда нибудь смогут говорить правду ????*
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