"Крым – только начало": Жириновский назвал сроки "поглощения" Украины

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна ограничиваться оккупацией Крыма и Донбасса. Он призвал прибрать к рукам всю территорию Украины в течение ближайшего десятилетия.

Видео его скандального выступления опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нетрезвыми умозаключениями Жириновский поделился, рассуждая о необходимости признать независимыми террористические "Л/ДНР".

"Нам не только Луганская и Донецкая нужна, нам нужно освободить весь юго-восток, всю Украину! А если мы признаем Донецк и Луганск, то что получится? Что закончилось все? Ведь Крым — это начало воссоединения русского народа. Надо стратегические решения принимать!" — высказался неадекватный лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский Скриншот видео

Он добавил, что Крым якобы "вернулся" в состав России в процессе восстановления исторической справедливости. Жириновский выразил уверенность, что аннексированный полуостров никогда не был украинской территорией и назвал его принадлежащим русским и Османской империи.

"А Луганск и Донецк были, к сожалению, в составе Украины по решению после 1917 года. Когда-то они были в составе Российской империи. Поэтому здесь надо думать о том, что мы не должны по кусочку отбирать и на 100 лет растягивать, а, видимо, это должно произойти в ближайшие 10 лет, когда русский народ воссоединится", — подытожил невменяемый Жириновский.

На его преступные призывы отреагировал Роман Цимбалюк. Он предостерег украинцев, верящих в возможность договориться с Россией, от обманчивых надежд. "Крым — это только начало. Нужно принимать стратегические решения по Украине. Жириновский передает привет любителям компромисса в Украине. Пережуют они этих миротворцев и выплюнут", — пишет журналист.

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