Крым снова "отдали" России: опубликована скандальная карта

Составители мирового "рейтинга рабства" Global Slavery Index изобразили на части карт оккупированный Крым территорией России.

Рейтинг, который содержит информацию о количестве людей в современном рабстве в разных странах, подготовила и представила австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation, передает "Европейская правда".

Так, на одной из интерактивных карт временно оккупированный Россией Крым обозначен тем же цветом, что и Российская Федерация.

При этом, на многих других картах, доступных на сайте www.globalslaveryindex.org, Крым идентифицирован как территория Украины.

Отмечается, что согласно рейтингу, в Украине 286 тысяч человек живут в современном рабстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с картой Украины опозорилась американская компания Bloomberg.