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Крым снова "отдали" России: опубликована скандальная карта

1.6тЧитать новость на украинском

Составители мирового "рейтинга рабства" Global Slavery Index изобразили на части карт оккупированный Крым территорией России.

Рейтинг, который содержит информацию о количестве людей в современном рабстве в разных странах, подготовила и представила австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation, передает "Европейская правда".

Так, на одной из интерактивных карт временно оккупированный Россией Крым обозначен тем же цветом, что и Российская Федерация.

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При этом, на многих других картах, доступных на сайте www.globalslaveryindex.org, Крым идентифицирован как территория Украины.

Отмечается, что согласно рейтингу, в Украине 286 тысяч человек живут в современном рабстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с картой Украины опозорилась американская компания Bloomberg.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну а кому нужны не правильные карты. Вон даже Усик сказал, что Крым принадлежит России.
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