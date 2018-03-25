Крым принес себя в жертву: в ВМС признались, что случилось в 2014 году

Военно-морские силы в Крыму в 2014 году принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь.

Такое мнение высказала помощник командующего Военно-морскими силами Марина Каналюк в интервью "112 Украина".

"Мы протянули время до месяца. Поверьте – это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ – АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю", - объяснила она.

По ее словам, переговоры велись на самом высоком уровне.

"На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Это были представители президента РФ, заместители министра обороны Шойгу, представители главкоматов, командующий ЧФ, Чалый и Аксенов", - уточнила Каналюк.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал Путину пару советов по реабилитации в мире, подчеркнув необходимость в первую очередь деоккупировать Крым.