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27 марта • обновлено в 10:49
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Крым окутал странный химический дым: люди забили тревогу. Видео

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В оккупированном Россией Крыму заметили туман непонятного происхождения с химическим запахом.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Он отметил, что инцидент произошел в селе Воинка Красноперекопского района.

"Судя по комментариям и увиденному мной по месту жительства, такая дымка или туман зафиксирован в разных местах Крыма. Где-то сообщают о горелом, химическом запахе. Знакомые говорят, что это не пыль, так как она оседала бы на поверхностях, чего нет", – написал Джелял.

Завод "Крымский титан"

Завод "Крымский титан"

Укринформ

При этом он предположил, что это может быть очередной выброс на заводе "Крымский титан".

"Но так ли это ничем подтвердить не могут. Имеет ли это явление природную причину или искусственную – неизвестно", – отметил Джелял.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологическая обстановка в районе завода "Крымский титан" ухудшилась из-за переработки вывезенных из Сирии фосфатов, в которых содержится уран.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Экология экологическая катастрофа Крым
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