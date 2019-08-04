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Красивые пляжи Крыма тонут в фекалиях: видео из космоса

1.1т Читать материал на украинском

Один из пляжей аннексированного Крыма загрязнен нечистотами после выброса в Голубой бухте Севастополя, что можно увидеть даже из космоса.

Соответствующие снимки предоставили учеными севастопольского Морского гидрофизического института телеканалу НТС (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Голубая бухта тонет в нечистотах

Голубая бухта тонет в нечистотах

В частности, прорыв канализационной трубы глубоководного выпуска КОС "Южные" произошел на глубине 36 метров, из-за чего более 70% неочищенных стоков оказались на поверхности воды в прибрежной полосе.

Пятно с нечистотами видео из космоса

Пятно с нечистотами видео из космоса

кадр из видео

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Нечистоты быстро распространяются вдоль побережья и попадают в бухту Балаклавы. По словам заместителя директора гидрофизического института Антона Георга-Копулоса, придонные отложения поражены бактериями, фосфатами, амонием.

Ученые утверждают, что потребуется ни одно десятилетие, чтобы севастопольская бухта оправилась от экологической катастрофы. Для этого проблему нужно решать немедленно.

Красивые пляжи Крыма тонут в фекалиях: видео из космоса

Фото из космоса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от выбросов канализационных стоков пострадала Керчь. Люди убегали с курорта, чтобы не купаться в нечистотах. Тем временем, Роспотребнадзор взял на пляже пробы морской воды, заявив, что они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
экологическая катастрофа
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