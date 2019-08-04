Красивые пляжи Крыма тонут в фекалиях: видео из космоса

Один из пляжей аннексированного Крыма загрязнен нечистотами после выброса в Голубой бухте Севастополя, что можно увидеть даже из космоса.
Соответствующие снимки предоставили учеными севастопольского Морского гидрофизического института телеканалу НТС (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Голубая бухта тонет в нечистотах
В частности, прорыв канализационной трубы глубоководного выпуска КОС "Южные" произошел на глубине 36 метров, из-за чего более 70% неочищенных стоков оказались на поверхности воды в прибрежной полосе.
Пятно с нечистотами видео из космоса
кадр из видео
Нечистоты быстро распространяются вдоль побережья и попадают в бухту Балаклавы. По словам заместителя директора гидрофизического института Антона Георга-Копулоса, придонные отложения поражены бактериями, фосфатами, амонием.
Ученые утверждают, что потребуется ни одно десятилетие, чтобы севастопольская бухта оправилась от экологической катастрофы. Для этого проблему нужно решать немедленно.
Фото из космоса
Сказочный Фиолент покрылся нечистотами https://t.co/82H4EBZfgo pic.twitter.com/yKtGN0YcGc— Новости Севастополя (@pr_sevnews) July 28, 2019
Крым. В оккупированном Судаке скрепные туристы продолжают купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата "Медвежонок", где из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в этом районе мутная с соответствующим запахом https://t.co/bgb3lPF2SJ pic.twitter.com/ATuu3qJqpF— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 24, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от выбросов канализационных стоков пострадала Керчь. Люди убегали с курорта, чтобы не купаться в нечистотах. Тем временем, Роспотребнадзор взял на пляже пробы морской воды, заявив, что они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
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