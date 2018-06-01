Крушение МН17: Нидерланды поставили на место Россию

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что для привлечения к ответственности Украины за крушения рейса МН17 на Донбассе, несмотря на обвинения России, нет достаточных легальных оснований.

Такое мнение он выразил во время дебатов на тему катастрофы в палате представителей парламента страны, передает его слова газета Parool.

Таким образом он ответил членам парламента на слова о том, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над территорией боевых действий.

Он отметил, что на данном этапе расследования катастрофы ничего не исключает, но оснований для признания ответственности Украины не видит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии заявили, что Россия должна выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы.