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Крушение МН17: Нидерланды поставили на место Россию

5.5тЧитать новость на украинском

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что для привлечения к ответственности Украины за крушения рейса МН17 на Донбассе, несмотря на обвинения России, нет достаточных легальных оснований.

Такое мнение он выразил во время дебатов на тему катастрофы в палате представителей парламента страны, передает его слова газета Parool.

Таким образом он ответил членам парламента на слова о том, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над территорией боевых действий.

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Он отметил, что на данном этапе расследования катастрофы ничего не исключает, но оснований для признания ответственности Украины не видит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии заявили, что Россия должна выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
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