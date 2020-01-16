Идентификация завершена: названа дата передачи в Украину тел жертв катастрофы самолета МАУ

Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, идентифицировали всех 11 погибших в результате крушения в Иране лайнера Boeing 737 украинцев.

Об этом в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба МВД. На месте должны остаться 2 генетика.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передаче в Украину", – говорится в сообщении.

Крушение Boeing: в Иране завершена идентификация украинцев ВВС

Отмечается, что согласно предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!