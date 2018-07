Крушение Boeing-777: как врала Россия и что известно спустя четыре года

Ровно четыре года назад, 17 июля 2014 года, поблизости города Торез Донецкой области был сбит Boeing-777 Малайзийских авиалиний, следовавший по маршруту MH17. Жертвами трагедии стали 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю.

OBOZREVATEL вспоминает, как развивались события, главные результаты расследования и их фигурантов.

Как врала Россия и ее пропагандисты

Согласно опубликованным переговорам украинских и российских диспетчеров, экипаж разбившегося лайнера не подавал сигналов тревоги, не сообщал ни о каких проблемах и не опускался ниже предельно допустимой высоты (на тот момент воздушное пространство над Украиной было закрыто ниже отметки 9800 метров).

Но за 2 минуты до крушения самолета переговоры по своим каналам связи вели террористы "ДНР".

В СБУ утверждают, что запись, в частности, доказывает, что боевики из группы подполковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Безлера ("Беса") знали о приближении самолета. Подчиненные доложили "Бесу", что самолет приближается, после чего он дал команду сообщить об этом вышестоящему руководству из числа кадровых военных РФ.

Сами же боевики в первые минуты после обнаружения сбитого коммерческого авиалайнера радостно фотографировали останки погибших пассажиров, а также осматривали их личные вещи.

Спустя чуть более часа российский пропагандистский телеканал LifeNews сообщил о "новой победе донецких ополченцев", которым якобы удалось подбить очередной транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины.

"Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать", - отметила ведущая, комментируя любительское видео с места событий.

Новость тут же подхватили многие новостные сайты и другие телеканалы.

Однако менее чем через час выяснилось, что на кадрах, показанных в эфире российских телеканалов, был вовсе не Ан-26, а малайзийский Boeing, летевший в Куала-Лумпур из Амстердама. Сразу же после этого пошла волна зачистки информационных материалов о "победе" террористов.

"Специалисты уверяют: сбить лайнер теми средствами, что есть в распоряжении повстанцев, так высоко невозможно. Самолет упал в районе населенного пункта Грабово, что неподалеку от поселка Снежное, которое позавчера как раз и бомбили, интенсивно очень бомбили украинские ВВС", - наперебой сообщали российские федеральные телеканалы.

Параллельно с этим поздно вечером 17 июля русскоязычный сайт телеканала RT опубликовал твит "испанского диспетчера" в Киеве о том, что за несколько минут до крушения Boeing-777 рядом с ним были замечены украинские военные самолёты.

Вскоре Twitter-аккаунт "диспетчера" был признан фейком и заблокирован. А уже в 2018 году стало известно, что распространил эту ложь гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес.

Мужчина рассказал журналистам, что получил от российского канала "Russia Today" 48 тысяч долларов.

В обмен на деньги он вел Twitter от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения, а также, выдавая себя за эксперта по авиации, принимал участие в российских телешоу.

В Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии мужчину несколько раз судили за мошенничество.

Еще одной версией, которую активно распространили российские СМИ вечером того же дня, стала теория о том, что вероятной целью сбивших лайнер был борт номер один президента России, возвращавшийся из латиноамериканского турне.

"Контуры самолетов в целом похожи, линейные размеры также весьма схожи, а что касается раскраски, то на достаточно отдаленном расстоянии она практически идентична", - цитировало источник в Росавиации агентство Интерфакс.

Одновременно в интернете появились новая конспирологическая теория: газета "Московский Комсомолец" сообщила со ссылкой на "очевидцев" и одного из тогдашних лидеров сепаратистов Игоря Стрелкова, что, возможно, некоторые пассажиры Boeing-777 были мертвы еще до падения.

21 июля российские государственные телеканалы заявили, что, согласно данным российских военных, группировка украинских зенитных комплексов "Бук" накануне трагедии якобы появилась в Донецкой области и вскоре после нее исчезла.

Кроме того, уверяла тогда российская сторона в лице СМИ, в момент крушения на одном эшелоне с лайнером "находился еще один объект - украинский Су-25".

Только 9 сентября голландская служба безопасности опубликовала предварительный отчет о причинах крушения рейса MH17. Его главный вывод – лайнер развалился на части в воздухе в результате воздействия извне.

Но уже в ноябре 2014 года Россия выдала новый фейк – "сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полёта малазийского Boeing над Украиной".

На фотографии, как уверяли в эфирах российского ТВ, "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла" истребителя МиГ-29 "точно в кабину пилотов", поэтому "скорее всего, никакого "Бука" не было".

В тот же день в сети были обнаружены признаки подделки кадров со спутника.

Также российские СМИ время от времени находили таинственных свидетелей, которые утверждали, что видели, как лайнер был сбит украинским штурмовиком Су-25.

"Бук", Bellingcat и официалное расследование

Еще в ноябре 2014 года экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала результаты собственного расследования, согласно которым "Боинг" МН17 был сбит из "Бука", находившегося на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Позднее эксперты Bellingcat опубликовали еще один доклад, в котором рассказали подробности о 53-й бригаде. По их сведениям, в 2014 году в состав каждого из трех ее батальонов входил полный комплекс "Бук".

В колонне, замеченной 23-25 июня, перевозились установки "Бук", другая военная техника, а также солдаты и офицеры второго батальона. Колонна направлялась на военный аэродром Миллерово. Впоследствии техника, передвигавшаяся в колонне, была перевезена в сельскую местность к границе с Украиной, откуда и была доставлена на оккупированную территорию.

Россия все время отрицала свою причастность, называя такие выводы выдумками.

Но уже в мае 2018 года Международная следственная группа представила промежуточные результаты своего расследования .

Тогда на пресс-конференции в голландском Утрехте было официально объявлено, что ракетная установка "Бук", с которой был сбит самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском.

Проанализировав многочисленные фотографии и видео, размещенные в соцсетях, следователи воссоздали маршрут перемещения "Бука" в период с 23 по 25 июня 2014 года до границе с Украиной.

Как оказалось, это была большая колонна, состоящая почти из 50 различных транспортных средств, включая шесть "Буков".

На некоторых видео "отчетливо видно, что огромная техника препятствует движению на дороге и привлекает внимание, - говорится в отчете. - Это объясняет тот факт, что в соцсетях появилось так много снимков колонны".

There is technically a 10th image, but it was taken very far away from the Buk -- a satellite image, which you can find on Google Earth. pic.twitter.com/riIs19SRDB — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

1) Paris Match video in Donetsk

2) Makiivka video

3) Zuhres video

4) Torez photo

5) Torez video (blurred)

6) Snizhne photo

7) Snizhne video — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

8) Luhansk video (filmed after MH17 downing)

9) This photo

There is also a satellite image showing it in Makiivka 5hrs before the downing. — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Makiivka video, filmed at around 11:07-08am, just east of Donetsk on the day of the downing. pic.twitter.com/5e7391JjqS — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

Curious about these nine pieces of evidence? Let's go through them, one-by-one. First, the "Paris Match video" filmed in Donetsk (morning) pic.twitter.com/nGlwGO2RR6 — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Makiivka video, filmed at around 11:07-08am, just east of Donetsk on the day of the downing. pic.twitter.com/5e7391JjqS — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Zuhres video, filmed at about 11:40am, between Makiivka and Torez. pic.twitter.com/YTzTtc3VHf — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Torez photograph, taken around 12-12:10pm, with the Buk headed east towards Snizhne. pic.twitter.com/RpnwDvnTgy — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The blurred Torez video, published by the JIT on 28 September 2016 at their press conference.https://t.co/7Qa3jwaFQX — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Snizhne photo, taken after the Buk was unloaded from the Volvo truck and moving under its own power. pic.twitter.com/VfGJfFn74O — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Snizhne video, showing the Buk moving under its own power at around 2pm. This is the last time it's seen before it launches its missile. pic.twitter.com/L2Zuedjg9i — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

Finally, the Buk filmed in Luhansk the morning after the shootdown. It only has 3 missiles, while previously carrying 4. pic.twitter.com/txRXOEH6iC — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

There is technically a 10th image, but it was taken very far away from the Buk -- a satellite image, which you can find on Google Earth. pic.twitter.com/riIs19SRDB — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The JIT has released a new photograph of Buk 332 in Ukraine on the day of the MH17 downing. We are preparing an article on the image now. pic.twitter.com/JEQmHh705Q — Bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

На фотографиях и видео, которые анализировали следователи, заметны номерные знаки и другие отличительные черты военной техники в колонне, включая транспортную маркировку на кузове.

Один из "Буков", следовавших в колонне, также появился на фотографиях, сделанных 17 и 18 июля уже на территории Украины. Следователи распознали его по набору уникальных отличительных черт, составляющих транспортную маркировку ЗРК.

Сравнив эти характеристики с характеристиками других "Буков" того же типа, находящихся на вооружении российской и украинской армии, следователи "пришли к выводу, что ЗРК "Бук", с которого был сбит "Боинг" MH17, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде.

Но, по словам голландских прокуроров, несмотря на большой прогресс в деле, говорить о завершении расследования катастрофы рано. Вестербек отметил, что рассмотрение этого дела состоится в голландском суде.

Также экспертиза установила, что MH 17 был сбит ракетой серии 9М38. Часть ракеты с места, где расположен двигатель, нашли на территории Украины в сентябре 2016 года.

Также на ее корпусе был найден номер, указывающий на код производителя, и ее серийный номер. Предприятие расположено в Московской области, год производства ракеты - 1986.

Причастность российских военных также подтверждают отпечатки пальцев на снарядах, из которых сбили самолет.

В Миноброны ж России выводы расследования назвали "подделками и фейками" СБУ.

Важно, что с Украины сняли любую ответственность за крушение MH17, но даже спустя четыре года после катастрофы, не известно, кто же понесет ответственность за случившееся и когда ждать судебных приговоров.