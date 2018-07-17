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Крушение Boeing-777: как врала Россия и что известно спустя четыре года

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Ровно четыре года назад, 17 июля 2014 года, поблизости города Торез Донецкой области был сбит Boeing-777 Малайзийских авиалиний, следовавший по маршруту MH17. Жертвами трагедии стали 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю.

OBOZREVATEL вспоминает, как развивались события, главные результаты расследования и их фигурантов.

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Как врала Россия и ее пропагандисты

Согласно опубликованным переговорам украинских и российских диспетчеров, экипаж разбившегося лайнера не подавал сигналов тревоги, не сообщал ни о каких проблемах и не опускался ниже предельно допустимой высоты (на тот момент воздушное пространство над Украиной было закрыто ниже отметки 9800 метров).

Но за 2 минуты до крушения самолета переговоры по своим каналам связи вели террористы "ДНР".

В СБУ утверждают, что запись, в частности, доказывает, что боевики из группы подполковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Безлера ("Беса") знали о приближении самолета. Подчиненные доложили "Бесу", что самолет приближается, после чего он дал команду сообщить об этом вышестоящему руководству из числа кадровых военных РФ.

Сами же боевики в первые минуты после обнаружения сбитого коммерческого авиалайнера радостно фотографировали останки погибших пассажиров, а также осматривали их личные вещи.

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Крушение MH17: в Евросоюзе поставили на место Россию

Спустя чуть более часа российский пропагандистский телеканал LifeNews сообщил о "новой победе донецких ополченцев", которым якобы удалось подбить очередной транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины.

"Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать", - отметила ведущая, комментируя любительское видео с места событий.

Новость тут же подхватили многие новостные сайты и другие телеканалы.

Однако менее чем через час выяснилось, что на кадрах, показанных в эфире российских телеканалов, был вовсе не Ан-26, а малайзийский Boeing, летевший в Куала-Лумпур из Амстердама. Сразу же после этого пошла волна зачистки информационных материалов о "победе" террористов.

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Расследование MH17: Украину и Россию обвинили в шпионаже

"Специалисты уверяют: сбить лайнер теми средствами, что есть в распоряжении повстанцев, так высоко невозможно. Самолет упал в районе населенного пункта Грабово, что неподалеку от поселка Снежное, которое позавчера как раз и бомбили, интенсивно очень бомбили украинские ВВС", - наперебой сообщали российские федеральные телеканалы.

Параллельно с этим поздно вечером 17 июля русскоязычный сайт телеканала RT опубликовал твит "испанского диспетчера" в Киеве о том, что за несколько минут до крушения Boeing-777 рядом с ним были замечены украинские военные самолёты.

Вскоре Twitter-аккаунт "диспетчера" был признан фейком и заблокирован. А уже в 2018 году стало известно, что распространил эту ложь гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес.

Мужчина рассказал журналистам, что получил от российского канала "Russia Today" 48 тысяч долларов.

В обмен на деньги он вел Twitter от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения, а также, выдавая себя за эксперта по авиации, принимал участие в российских телешоу.

В Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии мужчину несколько раз судили за мошенничество.

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Крушение MH17: Россия попалась на лжи

Еще одной версией, которую активно распространили российские СМИ вечером того же дня, стала теория о том, что вероятной целью сбивших лайнер был борт номер один президента России, возвращавшийся из латиноамериканского турне.

"Контуры самолетов в целом похожи, линейные размеры также весьма схожи, а что касается раскраски, то на достаточно отдаленном расстоянии она практически идентична", - цитировало источник в Росавиации агентство Интерфакс.

Одновременно в интернете появились новая конспирологическая теория: газета "Московский Комсомолец" сообщила со ссылкой на "очевидцев" и одного из тогдашних лидеров сепаратистов Игоря Стрелкова, что, возможно, некоторые пассажиры Boeing-777 были мертвы еще до падения.

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Докажите обратное: Россию взяли "на слабо" по MH17

21 июля российские государственные телеканалы заявили, что, согласно данным российских военных, группировка украинских зенитных комплексов "Бук" накануне трагедии якобы появилась в Донецкой области и вскоре после нее исчезла.

Кроме того, уверяла тогда российская сторона в лице СМИ, в момент крушения на одном эшелоне с лайнером "находился еще один объект - украинский Су-25".

Только 9 сентября голландская служба безопасности опубликовала предварительный отчет о причинах крушения рейса MH17. Его главный вывод – лайнер развалился на части в воздухе в результате воздействия извне.

Но уже в ноябре 2014 года Россия выдала новый фейк – "сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полёта малазийского Boeing над Украиной".

На фотографии, как уверяли в эфирах российского ТВ, "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла" истребителя МиГ-29 "точно в кабину пилотов", поэтому "скорее всего, никакого "Бука" не было".

В тот же день в сети были обнаружены признаки подделки кадров со спутника.

Также российские СМИ время от времени находили таинственных свидетелей, которые утверждали, что видели, как лайнер был сбит украинским штурмовиком Су-25.

"Бук", Bellingcat и официалное расследование

Еще в ноябре 2014 года экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала результаты собственного расследования, согласно которым "Боинг" МН17 был сбит из "Бука", находившегося на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Позднее эксперты Bellingcat опубликовали еще один доклад, в котором рассказали подробности о 53-й бригаде. По их сведениям, в 2014 году в состав каждого из трех ее батальонов входил полный комплекс "Бук".

В колонне, замеченной 23-25 июня, перевозились установки "Бук", другая военная техника, а также солдаты и офицеры второго батальона. Колонна направлялась на военный аэродром Миллерово. Впоследствии техника, передвигавшаяся в колонне, была перевезена в сельскую местность к границе с Украиной, откуда и была доставлена на оккупированную территорию.

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Россия все время отрицала свою причастность, называя такие выводы выдумками.

Но уже в мае 2018 года Международная следственная группа представила промежуточные результаты своего расследования .

Тогда на пресс-конференции в голландском Утрехте было официально объявлено, что ракетная установка "Бук", с которой был сбит самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском.

Проанализировав многочисленные фотографии и видео, размещенные в соцсетях, следователи воссоздали маршрут перемещения "Бука" в период с 23 по 25 июня 2014 года до границе с Украиной.

Как оказалось, это была большая колонна, состоящая почти из 50 различных транспортных средств, включая шесть "Буков".

На некоторых видео "отчетливо видно, что огромная техника препятствует движению на дороге и привлекает внимание, - говорится в отчете. - Это объясняет тот факт, что в соцсетях появилось так много снимков колонны".

На фотографиях и видео, которые анализировали следователи, заметны номерные знаки и другие отличительные черты военной техники в колонне, включая транспортную маркировку на кузове.

Один из "Буков", следовавших в колонне, также появился на фотографиях, сделанных 17 и 18 июля уже на территории Украины. Следователи распознали его по набору уникальных отличительных черт, составляющих транспортную маркировку ЗРК.

Сравнив эти характеристики с характеристиками других "Буков" того же типа, находящихся на вооружении российской и украинской армии, следователи "пришли к выводу, что ЗРК "Бук", с которого был сбит "Боинг" MH17, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде.

Но, по словам голландских прокуроров, несмотря на большой прогресс в деле, говорить о завершении расследования катастрофы рано. Вестербек отметил, что рассмотрение этого дела состоится в голландском суде.

Также экспертиза установила, что MH 17 был сбит ракетой серии 9М38. Часть ракеты с места, где расположен двигатель, нашли на территории Украины в сентябре 2016 года.

Также на ее корпусе был найден номер, указывающий на код производителя, и ее серийный номер. Предприятие расположено в Московской области, год производства ракеты - 1986.

Причастность российских военных также подтверждают отпечатки пальцев на снарядах, из которых сбили самолет.

В Миноброны ж России выводы расследования назвали "подделками и фейками" СБУ.

Важно, что с Украины сняли любую ответственность за крушение MH17, но даже спустя четыре года после катастрофы, не известно, кто же понесет ответственность за случившееся и когда ждать судебных приговоров.

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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Причастность российских военных также подтверждают отпечатки пальцев на снарядах, из которых сбили самолет." Пиздец, тупые пропагндоны, даже остатки мозгов включать не хотят.Как там могли остаться отпечатки? Слово "fingerprints" просто перевели как "отпечатки пальцев", хотя в докладе имелись в виду отличительные признаки ракеты.да и остальное, когда и как было доказано, что это Россия?Типа следствием, в котором с самого начала участвовал подозреваемый и подкидывал "доказательства"? Есть видео, на котором где-то едет "Бук", "следствие" решило, что "Бук" с видео похож на "Бук" российской армии, хотя вживую его не видело и не осматривало.Притом, что нет ни единого доказательства тому, что именно "Бук" с видео сбил "Боинг", согласно данным того же Белингкет "бук" украинской армии находился в то время в том районе, но "следствие" эту версию даже не рассматривало, как не рассматривало ничего, что могло бы обвинить Украину.Про фотки из соцсетей, "перехваты", предоставленные подозреваемым и секретные спутниковые снимки. которые никому не показывают вообще смешно. Поэтому и тянут пятый год, доказательств нет, одни хайли-лайкли
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