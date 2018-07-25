Сознательный киллер и кровная месть: как контрразведка СБУ предотвратила теракт и убийства

После нашумевшей имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Служба безопасности Украины сообщила, что предотвращено заказное убийство еще трех человек. Более того, по утверждению силовиков в этот раз удалось избежать теракта. Дело вели Департамент контрразведки СБУ и подразделения контрразведки в Запорожской и Черкасской областях.

Из собственных источников OBOZREVATEL выяснил имена заказчика убийств и объектов ликвидации, а также другие подробности резонансного дела.

На основании имеющихся данных можно утверждать одно: если бы местная полиция и прокуратура несколько лет тому сделали свою работу как положено, то был бы шанс сохранить еще две жизни – погибших в результате взрыва гранаты мужчину и женщину. Но обо всем по порядку.

29 июня в спецслужбе сообщили, что сотрудники Департамента контрразведки СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры ГПУ имитировали убийство волонтера АТО и еще двух человек в Черкасской области, которых "заказал" бизнесмен из Киева.

В подтверждение этой информации было опубликовано видео, на котором зафиксированы несколько встреч заказчика с киллером, их разговоры и передача денег за убийство одной из жертв.

Источник OBOZREVATEL утверждает, что человек, фигурирующий на кадрах оперативной съемке как заказчик – киевский бизнесмен Сергей Скрипка. Потенциальные жертвы – все из Черкасской области: волонтер и активист Владимир Мартынюк, председатель сельсовета Антонина Карасовская и ее муж. Подробно о предыстории конфликта расскажем позднее, сначала - о том, как силовики вели заказчика, обвиняемого по тяжкой статье "терроризм", и потенциального исполнителя.

ОПЕРАЦИЯ "ИМИТАЦИЯ": КАК ВСЕ БЫЛО (ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ)

По информации источников OBOZREVATEL, Сергей Скрипка жил в элитном пригороде Киева пгт. Козин с супругой и детьми (четверо несовершеннолетних): дома с приличным участком земли, квартира в центре Киева и др. городах, автомобиль Maserati Levante и т.д. По документам Скрипка является руководителем нескольких ООО - "Максимус ІІ", "Риччеза" и "Кайрос". Также он, по утверждению источников, вел сельскохозяйственный бизнес родителей (после покушения в 2015 году и гибели супруги Скрипка-старший якобы отошел от дел).

Бизнесмен Сергей Скрипка

Следствие считает, что именно проблемы с деятельностью предприятия в Черкасской области и гибель матери в результате взрыва гранаты толкнули киевского бизнесмена на подготовку тяжкого преступления.

"Катализатором" протестов против "методов" ведения бизнеса родителей Скрипка считал волонтера и активиста Владимира Мартынюка. И если Мартынюка должны были "точечно ликвидировать", то, по словам силовиков, в дом главы сельсовета Антонины Карасовской и ее мужа должны были выстрелить из гранатомета. Что, впрочем, не является гарантией гибели людей, однако как средство запугивания – стопроцентное.

Следствие считает, что Сергей Скрипка задумал убийства с использованием оружия еще в начале 2017 года. Летом бизнесмен пообщался с потенциальным исполнителем – встреча произошла на берегу Азовского моря, в пгт. Кирилловка Запорожской области. По информации источника OBOZREVATEL, "посредником в поиске киллера стал близкий Скрипке человек – тоже обеспеченный бизнесмен, родом из того региона".

"Скрипка предложил исполнителю проследить за несколькими людьми, однако сразу не назвал их. Получив согласие, предложил все обсудить во время следующей встречи – уже в Киеве. Через несколько дней бизнесмен озвучил имена и фамилии Карасовской и ее мужа, передал их фото, а также нарисовал схему проезда к их дому в Черкасской области.

На следующей встрече Скрипка сделал еще один "заказ" - проследить за Мартынюком, установить места его пребывания и место постоянного жительства. Исполнитель согласился и уже через два часа Скрипка встретился с ним на ул. Киквидзе в Киеве, передал 400 тысяч гривен (эквивалент 15 тыс. долл.) и предоставил дополнительную информацию о волонтере", - рассказал источник.

Судя по всему, работой исполнителя бизнесмен остался доволен, так как окончательно решил отдать ему "заказ" на убийство. Во время встречи в "Двух гусях" на Крещатике зимой 2018 года бизнесмен предложил около 50 тысяч долларов за убийство Мартынюка и выстрел из гранатомета по дому Кирасовской (в то время, как она и ее муж будут находиться внутри).

"Киллер" якобы не дал четкого отрицательного ответа. Впоследствии во время телефонных разговоров (по WhatsApp) потенциальный исполнитель убедился, что киевский бизнесмен "настроен решительно".

"Киллер", по информации источника OBOZREVATEL, обратился в Управление СБУ Запорожской области с соответствующим заявлением и дал согласие на проведение мероприятий, направленных на разоблачение и документирование преступных действий заказчика.

После этого делом вплотную занялся Департамент контрразведки СБУ, который подключил и черкасских коллег.

16 мая под Киевом в ресторане "Тандыр" состоялась очередная встреча заказчика и "киллера", на которой были окончательно обговорены условия "работы" и подтверждены объекты для ликвидации.

Первой целью стал Мартынюк. 20 июня возле автоцентра на Столичном шоссе "киллер" сообщил заказчику о том, что волонтер убит. Для подтверждения показал на своем телефоне фото "трупа" со следами насильственной смерти.

Загримированный Владимир Мартынюк. По информации источников OBOZREVATEL, контрразведка СБУ для имитации убийства организовала "исчезновение" активиста, когда он возвращался домой с работы. За то время, что он отсутствовал, его даже успели уволить. Правда, после "воскрешения" восстановили.

Заказчик убийства пообещал через несколько дней передать часть оплаты за убийство Мартынюка в размере 15 тысяч долларов, а оставшиеся 10 тысяч – через пару недель.

"Вечером 23 июня мужчины снова встретились в пгт. Козин. В ресторане "Тандыр" Скрипка передал "киллеру" 15 тысяч долларов и обсудил с ним убийство Карасовской и ее супруга. Так как имитировать разрушения в результате стрельбы из гранатомета по дому жертв было нереально, то силовики приняли решение о задержании заказчика", - сообщил источник OBOZREVATEL.

После передачи денег "киллера" и заказчика прямо в ресторане задержали сотрудники Департамента контрразведки.

Задержание в ресторане "Тандыр"

Скрипке было объявлено подозрение в совершении преступлений, предсумотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (до 31 августа). Следствие ведет Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры ГПУ.

По информации источника, подозреваемый отказался признать свою вину. Он заявил, что деньги передал якобы на организацию спортивных соревнований. А после того, как Скрипке показали оперативную съемку, он отказался от дачи показаний.

В любом случае окончательную точку в этом громком деле поставит суд.

А теперь – почему Мартынюк, Карасовская и ее супруг должны были погибнуть.

КРОВАВЫЙ САМОСУД

В октябре 2015 года в родителей Сергея Скрипки в с.Лящевка Чернобаевского района Черкасской области бросили гранаты.

Директор сельскохозяйственного предприятия "Лящевка" Федор Скрипка и его супруга Нина направлялись к своему автомобилю TOYOTA PRADO, где их уже поджидал местный житель Владимир Рудык. Мужчина бросил две гранаты - РГД-5 не разорвалась, а вот Ф-1 сработала.

В результате взрыва Рудык скончался на месте, а его жертвы с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей через несколько дней женщина скончалась.

Местные жители утверждают, что у Рудыка и Скрипки-старшего были имущественные споры в суде. Спустя некоторое время Рудык был жестоко избит людьми, якобы связанными с сельскохозяйственным предприятием "Лящевка" - мужчине арматурой переломали ноги. Впоследствии, не найдя справедливости, он решил самостоятельно свершить правосудие.

Мужчину хоронили… как героя. Как рассказали местные жители, гроб с телом Рудыка пронесли через все село.

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ

Конфликт с семьей Скрипки в селе был не только не единичным, но и длительным. Дело в том, что руководитель "Лящевки" не хотел возвращать земельные паи людям, желающим их обрабатывать их самостоятельно или же передать другому арендатору. Люди жаловались на то, что директор запугивает селян и давит на них, используя админресурс.

Помимо случая с Рудыком были и другие "физические столкновения". Когда после избиения Александра Ч. местные жители взбунтовались и конфликт осветили в том числе национальные СМИ, глава облгосадминистрации поручил "взяться за дело" прокуратуре и областному управлению МВД. Однако это не помогло.

После покушения на родителей Сергей Скрипка организовал в Черкассах пресс-конференцию, на которой заявил, что все произошедшее не что иное, как попытка рейдерского захвата, отжима предприятия.

Сергей Скрипка во время пресс-конференции в Черкассах

Якобы голова села Антонина Карасовская совместно с руководителем местного предприятия "Лящевская Нива" Вячеславом Джулаем, заместителем губернатора Юрием Сушко и др. еще с 2010 года пытается рейдерски захватить компанию Федора Скрипки. И что Карасовская в 2012 году "под патронатом" тогдашнего губернатора Сергея Тулуба якобы начала агитировать местных жителей против супругов Скрипок.

Бизнесмен заявил, что в мае 2014 начались нападения на домовладение его родителей, затем начали блокировать ферму. Разбили и надгробья родственников на местном кладбище.

Сергей Скрипка утверждал, что это сделал погибший Владимир Рудык, он же якобы был причастен и к другим "преступным действиям".

По словам Скрипки, осенью 2014 произошло нападение на его отца во главе с Владимиром Мартынюком, который представился членом "Самообороны Майдана" и якобы требовал от его отца, Федора Скрипки, детский сад (прием в дошкольное учреждение детей тех, кто забрал свой пай у Скрипки) и 20 тысяч долларов, десять из которых Скрипка-старший якобы отдал.

В то же время силовики утверждали, что в деле с нападением очень много противоречий. Мол, заявление о вымогательстве появилось спустя месяц после самого нападения – что дало веский повод засомневаться в подобном факте.

Источник OBOZREVATEL сообщил, что Федор Скрипка действительно подавал заявление на Мартынюка о нанесении телесных повреждений. "На криминал не потянуло. В итоге суд принял решение о возмещении средств на лечение - это около двух тысяч гривен за ушиб ребра", - сообщил источник.

Он также рассказал, что к Мартынюку многие местные жители обращались за помощью. "Ему 31 год, с двумя высшими образованиями, социально активный мужчина. Идти в правоохранительные органы местные считали бесполезным – у старшего Скрипки хорошие связи, такой себе "князек". Потому люди были вынуждены сами себя защищать. Не молчала о скандальных ситуациях вокруг сельхозпредприятия и глава сельсовета Лящевки Антонина Карасовская", - утверждает источник.

Конфликт длился на протяжении нескольких лет. Всё больше жителей Лящивки выступали за радикальные меры, а сын фермеров, судя по всему, считал, что определенная группа людей хочет отжать бизнес родителей. И та, и другая сторона обвиняли в бездействии местных, черкасских, правоохранителей. В итоге имеем двух погибших и сломанные судьбы. Последние ли на фоне многочисленных безнаказанных преступлений - большой вопрос.