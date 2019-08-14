Кремль перебросил в Крым летающих разведчиков: о чем речь

Минобороны России создало на базе 318-го смешанного авиационного полка под аннексированным Севастополем отдельную эскадрилью дальних БПЛА "Форпост".

Как пишут "Известия", эти летательные аппараты могут вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и артиллерии.

В Главном штабе ВМФ страны-агрессора отметили, что БПЛА "Форпост" смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря. Кроме того, "Форпост" способны выполнять функцию наводчика для крылатых или противокорабельных ракет.

Оккупанты планируют, что новые "Форпосты" смогут работать в темное время суток и при любых погодных условиях. Дальность их действия из-за большого запаса топлива составляет 250 км от расположения оператора, скорость – более 200 км/ч. В воздухе эти БПЛА могут находиться до 17 часов на максимальной высоте полета около 5 тыс. метров.

БПЛА "Форпост" ТАСС

В перспективе дроны должны стать обязательным средством разведки и целеуказания для большинства российских надводных кораблей и ударных систем.

Примечательно, что БПЛА "Форпост" создали на основе ранее закупленных израильских беспилотников Searcher Mk II. Российский аналог уже активно используется на войне в Сирии. В планах у оккупантов – создать модернизированную версию "Форпоста-М", которая должна стать первым ударным российским беспилотником.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму заявили, что уничтожат всю военную технику Украины, если Киев не заберет ее до 2024 года.

Также на аэродроме "Бельбек" около Севастополя в аннексированном Крыму зафиксировано скопление как минимум 24 единиц российских самолетов-истребителей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!