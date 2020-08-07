Кравчук назвал условие для поездки на оккупированный Донбасс

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук готов лично посетить оккупированные территории Донбасса при условии прекращения огня.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV. "Если прекратится огонь, тогда возможность поездки на территорию, чтобы послушать, как думают люди, будет", – заверил он.

В этом контексте первый президент подчеркнул, что документ о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, подписанный на заседании Трехсторонней контактной группы, должен выполняться.

Кравчук рассказал, что намерен поговорить с местными жителями. Он убежден в том, что их мнение отличается от позиции, которую высказывают главари незаконных террористических формирований Донбасса.

"Надо послушать людей, потому что делается все для людей. Насколько мне известно, люди не хотят войны, не хотят смертей, они не хотят умирать. Они хотят жить нормально, жить, как живут люди в цивилизованных демократических странах мира", – заявил Кравчук.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 9 августа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил о возможности подписания нового Будапештского меморандума, к которому могут присоединиться другие страны и в тексте которого будут прописаны четкие механизмы его реализации.