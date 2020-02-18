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18 февраля • обновлено в 16:37
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"Кость в горле россиян": ветеран АТО назвал неожиданную версию боя под Золотым

1.9т
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Российские оккупационные войска развязали кровавые бои на Донбассе, чтобы отбить наблюдательный пост "Баня".

Об этом в Facebook сообщил бывший военнослужащий и менеджер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он напомнил, что в начале января ВСУ заняли серую зону вокруг "Золотого".

"Этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдательный пункт стал костью в горле россиян, вероятно долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром", – пояснил Рымарук.

Бои на Донбассе

Бои на Донбассе

Час Пик

Он рассказал, что россияне вели артогонь, а потом противник двумя группами, примерно по 10 человек начал штурмовать "Баню".

"Было принять решение нанести ответный удар. С нашей стороны летели все что можно и непозволительно. Ребята вынуждены были покинуть позицию, потому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых всего 150-200 метров (на радиус разлета осколков 152мм)", – отмечено в сообщении.

Рымарук добавил, что враг понес большие потери. На завтра, 19 февраля, предварительно, намечен обмен погибшими.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
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