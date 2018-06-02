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"Косит под дурака": журналист указал на спорный момент в "убийстве" Бабченко

1.4тЧитать новость на украинском

Борис Герман, которого подозревают в покушении на убийство Бабченко, своими показаниями в суде не внес ясности в расследование дела.

Так, из его слов непонятно, признал ли он факт передачи денег за выполнение "заказа" на убийство. Об этом написал в своем блоге на OBOZREVATEL журналист и писатель Сергей Лойко.

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"По тексту (расшифровки показаний в суде. ― Ред.) возникает ощущение, что Герман или не очень умный, или косит под дурака. На заставке его страницы в Facebook натюрморт из патронов к автомату Калашникова. Тоже х*енотень какая-то или реклама? Пока ясно, что ничего не ясно", ― написал журналист.

Однако в деле уже появились первые имена и фамилии фигурантов.

"По простой схематической цепочке выходит, что заказчик, некто Пивовоарник, передал деньги Герману, чтобы тот нанял бывшего попа убить Бабченко", ― подытожил Лойко.

Ранее OBOZREVATEL собрал все известные факты о человеке, который, вероятно, стоит за покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Место
Украина
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