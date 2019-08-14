"Кошмарить Украину": разведчик раскрыл подлый план Путина

Россия не решится развязать новую военную операцию в Украине, однако продолжит конфликт на Донбассе, чтобы извлечь свою выгоду.
Такое мнение "Апострофу" высказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"Не думаю, что Российская Федерация, учитывая позицию Западного блока, решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины. Ее позиция заключается в том, чтобы оставить на Донбассе свой военный контингент, "кошмарить" Украину с его помощью и все делать для того, чтобы путем манипуляций и лживых обещаний, склонить Украину к заключению мирового соглашения на условиях Кремля", - считает он.
Эксперт уверен, что опасность новых военных действий вероятна лишь в том случае, если Запад отвернется от Украины, или же власть допустит каких-то жестких ошибок в управлении государством.
Владимир Путин
Как писал OBOZREVATEL, ранее известный журналист высказал мнение, что России не нужен Донбасс как часть Украины, а ей нужна целая страна, которую можно превратить в пограничный буфер.
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