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"Кошмарить Украину": разведчик раскрыл подлый план Путина

1.8т Читать материал на украинском

Россия не решится развязать новую военную операцию в Украине, однако продолжит конфликт на Донбассе, чтобы извлечь свою выгоду.

Такое мнение "Апострофу" высказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Не думаю, что Российская Федерация, учитывая позицию Западного блока, решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины. Ее позиция заключается в том, чтобы оставить на Донбассе свой военный контингент, "кошмарить" Украину с его помощью и все делать для того, чтобы путем манипуляций и лживых обещаний, склонить Украину к заключению мирового соглашения на условиях Кремля", - считает он.

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Эксперт уверен, что опасность новых военных действий вероятна лишь в том случае, если Запад отвернется от Украины, или же власть допустит каких-то жестких ошибок в управлении государством.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL, ранее известный журналист высказал мнение, что России не нужен Донбасс как часть Украины, а ей нужна целая страна, которую можно превратить в пограничный буфер.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
С ххлов живых теперь никто не слезет. Этих ско тов будут "кошмарить" всё кому не лень
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