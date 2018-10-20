''Урожай на коррупционеров'': в Украине за неделю задержали 10 чиновников

В Украине всего за несколько дней задержали десять подозреваемых в коррупции чиновников, вымогающих деньги в особо крупных размерах. Среди них ― следователи, прокуроры и госисполнители.

Полный список задержанных обнародовал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он уточнил, что всех их задержали в период с 16 по 19 октября.

"Короткая рабочая неделя и урожай на коррупционеров категории Б, отведенной законом к подследственности ГПУ", ― отметил глава Генпрокуратуры.

Он сообщил, что первым задержанным является начальник центра асфальтобетонных и органичных вяжущих госпредприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина" Госагентства автомобильных дорог Украины. Он требовал и получил от представителя одной ООО взятку в размере 650 000 гривен за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов о продукции этого ООО.

Следующим стал руководитель одного из районных предприятий электросетей ЧАО "Черкассоблэнерго", который требовал от бизнесмена $5000 за содействие его предпринимательской деятельности.

Также на полумиллионной взятке попался замдиректора столичного "Ледового стадиона". По информации от источников OBOZREVATEL, речь идет о Григорие Ляховиче.

Также на взятке "погорел" замруководителя прокуратуры Бердичева, который получил $2000 за переквалификацию уголовного производства.

"На горячем при получении $150 000 задержали "решалу", который обещал повлиять на руководство Киевской областной ГАСИ для дачи разрешения на начало строительных работ многоэтажки. Во время задержания так убегал, что совершил ряд ДТП", ― рассказал Юрий Луценко об очередном подозреваемом.

Также в список коррупционеров попали контрабандист из Закарпатья, сотрудник военкомата в Ривненской области, следователь Тернопольской полиции и госиполнитель Харькова, требующий $300 за снятие ареста с имущества должника.

Помимо этого, был задержан руководитель Липовецкого участка ПАТ "Винницагаз", который требовал 12500 гривен за восстановление подачи газа нарушительнице.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре Европол сообщил о задержании "мертвого" украинца, который сбежал во Францию и купил там замок.