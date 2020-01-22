Корчились на полу от боли: "киборг" рассказал о газовой атаке на ДАП

В атаке на Донецкий аэропорт российские оккупационные войска использовали гранаты с газом.

Об этом "Фактам" рассказал бывший младший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виталий Пясецкий, который оборонял ДАП с 13 по 19 января 2015 года.

Защитник рассказал, что впервые оказался на грани смерти 16 января, когда враг применил против "киборгов" газовую атаку. По его словам, террористы заняли верхние этажи терминала и пробили дырки в потолке, и начали забрасывать наших бойцов гранатами.

"…вдруг увидели дым. Решили, что нас закидывают дымовыми шашками. А потом началось. Лицо заливали слезы и сопли, у кого-то началась рвота, кашель такой – кажется, что сейчас разорвутся легкие. Люди просто корчились на полу. И вот тут началась паника – никто не знал и не понимал, что делать. Я стянул шапку, наплевал на нее и прислонил к лицу. Хоть какая-то защита", – рассказал о пережитом кошмаре Пясецкий.

Виталий Пясецкий Факты

Напомним, ежегодно 20 января по инициативе защитников Донецкого аэропорта в Украине отмечается День памяти киборгов. Также 16 января отдают дань уважения героям боев за ДАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре прошел вечер памяти бойцов, погибших при обороне Донецкого аэропорта.

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