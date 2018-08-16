Контрабанда леса: украинские таможенники задержали партию редкой древесины

Украинские таможенники задержали на пункте пропуска во Львовской области грузовик с редкой породы древесины, которую пытались переправить в Европу.

Об этом и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан написал на своей странице в Facebook, отметив, что эксперты при осмотре заподозрили фальсификацию данных.

"На таможенном пункте пропуска "Краковец" таможенники задержали грузовик с брусками и кольями. Согласно декларации, автомобиль перевозил в Польшу более 20 т товара из обычной древесины стоимостью 8,6 тыс. евро. У таможенников возникли подозрения в фальсификации данных о грузе", – пояснил Продан.

По его словам, экспертиза установила, что товар в грузовике изготовлен из акации. Эта порода дерева относится к ценным и редким видам. Из-за этого экспорт запрещен.

"Несколько дней назад я сообщал, что ГФС тщательно проверяет каждый автомобиль с древесиной. Советую принять это во внимание: запрещенные к экспорту лесоматериалы не пройдут", – резюмировал Продан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор НАБУ Артем Сытник ответил отказом на депутатское обращение с просьбой расследовать результаты исследования британской неправительственной организации Earthsight о незаконном экспорте леса в страны Евросоюза.