Конкурент 'Буковеля' отжал землю в Славском и задумал грандиозный курорт. Подробности скандала

В Славском разгорается скандал из-за строительства нового горнолыжного курорта компанией "Галнафтогаз". Местные обвиняют депутатов и главу объединенной территориальной общины в том, что незаконно отобрали их земли. В числе пострадавших – две сотни жителей села Верхняя Рожанка. Люди готовы идти на все, чтобы вернуть участки.

Что происходит на месте будущего курорта – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Все равно земля не ваша"

Местная власть "отжала" у граждан земельные участки и передала бизнесменам, связанным с "Галнафтогазом", куда входит сеть заправок ОККО. Именно эта компания хочет обустроить в Славском второй "Буковель". Тут должны появиться канатные дороги, подъемники для лыжников, 65 км трасс, велодорожки, даже аквапарк, ледовый стадион и байк-парк.

Правда, построить все это хотят на землях без ведома владельцев. Возмущенные жители в знак протеста перекрывали трассу Киев– Чоп, а также "брали в заложники" местного главу ОТГ Владимира Бегу.

"Люди случайно узнавали о том, что их участки уже им не принадлежат. Заходишь на кадастровую карту Украины, а тут твоя земля уже у другого собственника. Спрашиваешь в сельсовете, в чем дело, а там отвечают, мол, техническая ошибка, вам все вернут. Начинаешь требовать документы, а там уже угрожают", – рассказывает OBOZREVATEL местная жительница Богдана Шкелебей.

По ее словам, всего пострадали около 200 человек, в основном жители Верхней Рожанки, которая входит в Славскую ОТО. Именно отсюда, с горы Высокий Верх, "Галнафтогаз" собирается начать масштабное строительство будущего курорта.

Гора Высокий Верх (google.com/maps)

"Землю в свое время у людей отобрали и передали в колхоз. После распада Союза ее формально не распаевали, однако каждая семья знает, где были их участки. Люди пришли туда, работали, строили что-то и платили налог. То есть они первые претенденты на нее, но нам всегда вставляли палки в колеса, чтобы не дать приватизировать", – рассказывает Богдана.

Она также пострадала от будущего курорта. "У меня есть земля в Верхней Рожанке, в горах. Там дом моих родителей, все мое детство прошло в той местности. Папе 90 лет, еще жив. Мы платим за пользование участком. Два года как я подала заявление на приватизацию земли, а его уже куда-то потеряли. Много лет, начиная с 2000-го, местная власть не дает возможность приватизировать землю", – говорит Шкелебей.

Верхняя Рожанка, Славское (google.com/maps)

"Они сначала за бесценок выкупали небольшой участок. Хозяину внушали, что все равно это не его земля, поскольку не приватизирована. Мол, скажите спасибо, что еще что-то платим. Заставляли написать отказ. Люди сразу все деньги получить не могут, им выдают частями. После того, как участок оказывался в их руках, они присоединяли к нему другие вокруг и тоже присваивали", – уточняет Богдана.

Своим отказали, чужим отдали

От этих схем пострадал и владелец известного в тех краях отеля "Захар Беркут" Орест Шейко. "Мы работаем уже лет 15 и все время пробуем отвести землю в аренду под канатную дорогу и подъемник. Прежняя местная власть всегда находила отговорки. И уже при новой власти с 2017 года мы подготовили документы, получили разрешение на разработку детального плана, провели общественные слушания. Все это передали на утверждение. В результате нам отказали, не объяснив причины", – отмечает он.

Однако через некоторое время все эти земли, по его словам, получили так называемые сельчане, а на самом деле – работники "Галнафтогаза".

"Есть схема, когда каждый украинец может попросить бесплатно 2 га земли под личное сельское хозяйство. Обращались местные жители, бывшие бойцы АТО – всем отказали. А вот неместным, которые не имеют никакого отношения к этому региону, зато связаны с инвестором "Галнафтогазом", дали по 2 га. Хотя по генеральному плану эта земля в селе Волосянка рекреационного назначения, а не сельскохозяйственного. Сделали это тайно, нигде решение сессии не было обнародовано. И вскоре новые хозяева за копейки продали участки структуре "Галнафтогаза", – объясняет Шейко.

Обиженные местные жители перекрыли трассу Киев – Львов. "Циничный Львов"

Он утверждает, что таким образом инвестор забрал 40 га земли с одной стороны горы, где расположено село Волосянка, и 700 га с другой, в селе Верхняя Рожанка. Именно отсюда планируется грандиозный проект.

В сельсовете считают, что это происки конкурентов

Сам глава ОТО Славское Владимир Бега все отрицает. "Никто ни у кого ничего не забирал. Происходит выделение земель коммунальной собственности согласно действующему законодательству. Шум поднимают те, кто против развития курорта. А также тут замешаны интересы некоторых структур, которые конкурируют с "Галнафтогазом". Еще добавьте сюда предстоящие выборы в местные советы", – заявил он OBOZREVATEL.

Владимир Бега. Facebook Владимира Беги

Бега уверяет, что в случае незаконных действий уже были бы проблемы с правоохранителями. "Никто из нас не хочет конфликтов. 90% жителей – за курорт. Есть десяток, которые против, просто потому что Баба-Яга против. Но почему все остальные должны из-за них страдать?" – возмущается он.

Его поддерживает депутат Богдан Мичко. "Мы землю не отбираем, а передаем в частную собственность. Если наши решения незаконны, то для этого есть суд и правоохранительные органы. Почему-то люди в суд не идут, а перекрывают трассы", – говорит он OBOZREVATEL.

Еще один местный депутат Николай Гребович отмечает, что им показывали предварительный проект будущего курорта без привязки к местности. "Мы хотим, чтобы у нас тут появился современный курорт, это и рабочие места, и развитие бизнеса. Компания ОККО будет строить подъемники и трассы, сначала в селе Рожанка, это гора Высокий Верх (она же Захар Беркут). Нам рассказывали, что обустроят первый подъемник-гандолу, люди смогут подниматься в кабинках на гору. Затем продолжат в районе Славского, на горах Тростян и Политехник. Обещают вложить 300-500 миллионов долларов", – сказал он.

Славское (slavskoe-hotel.org.ua)

Родственные связи

Жители уверяют, что сами этого инвестора в глаза не видели, никогда с ним не общались.

Владелец "Галнафтогаза" Виталий Антонов родом из Стрыя. По словам местных, схему, как в Славском, он хотел провернуть там. На выборах его структура лоббировала главу сельсовета и обещала, что если местные жители проголосуют, то фирма зарегистрируется и будет платить налоги в бюджет Стрыя.

"Да, такое было, но жители Стрыя сказали ему убираться и отказались от его налогов. Зато в Славском все получилось", – говорит Шейко.

Бегу считают ставленником "Галнафтогаза" вовсе неслучайно. На выборах его активно поддерживала эта фирма. После того, как тогдашний глава Львовской области Олег Синютка приехал в Славское и открыто призывал голосовать за Бегу, обещая инвестора, разразился скандал. Об этом изданию ZAXID.NET тогда заявил кандидат в депутаты Михаил Лучинец.

А наблюдателями на избирательных участках от Беги были зарегистрированы 18 представителей охранной фирмы "Ефорт", которая входит в структуру "Галнафтогаза" (данные о ней есть на сайте этой компании).

После выборов "Галнафтогаз" действительно зарегистрировал на территории общины свою структуру "ОККО ритейл", которая платит налоги в бюджет села.

По словам Шейко, теперь в сельсовете вместо трех сотрудников работает 59 человек. "И большинство из них – это представители "Галнафтогаза". Получается, компания платит налог в бюджет, а эти деньги идут на зарплату ее людям. Все эти работники как раз и занимаются земельными вопросами. Это архитекторы, земельщики, юристы", – поясняет он.

Сам Бега своего знакомства с Антоновым не скрывает. В одном из интервью 112-му он рассказывал, что знаком с ним со времен, когда компания только открыла офис во Львове. Также жителям Верхней Рожанки он клятвенно обещал, что против воли ничего не заберут, у людей честно выкупят участки при их добровольном согласии.

Можно сказать, что "Галнафтогаз" контролирует местную власть. Например, в конце 2018 года первым замом Беги стал Олег Валерьевич Даниляк, который ранее трудился в "Галнафтогазе". Судя по его декларации, еще в 2018 году он получил в этой структуре зарплату более чем 1,5 млн грн. Также владеет ценными бумагами этой компании.

Конкурент "Буковеля" отжал землю в Славском и задумал грандиозный курорт. Подробности скандала Скриншот декларации

Конкурент "Буковеля" отжал землю в Славском и задумал грандиозный курорт. Подробности скандала Скриншот декларации

Возможно, Даниляк имеет родственные связи с руководством компании. По крайней мере членом наблюдательного совета "Галнафтогаза" является человек с такой же фамилией и отчеством – Василий Валерьевич Даниляк.

Конкурент "Буковеля" отжал землю в Славском и задумал грандиозный курорт. Подробности скандала Скриншот

OBOZREVATEL попросил "Галнафтогаз" прояснить ситуацию и ответить на вопросы: по какой цене они выкупали землю у местных жителей, действительно ли некоторые участки были переданы компании без компенсации местным жителям. А также прокомментировать инцидент с перекрытием трассы Киев – Чоп в знак протеста.

Ответ компании "Галнафтогаз" (скриншот)

"Галнафтогаз" прислал письмо, в котором не было ответов на поставленные вопросы. Компания уверяет, что "работает исключительно в законодательном поле Украины, все процедуры проходят прозрачно". "Компания нашего уровня, с 25-летней историей и пониманием ценности репутации не может позволить себе какие-либо другие решения и процедуры", – сообщили в пресс-службе.

OBOZREVATEL будет следить за ситуацией вокруг строительства нового горнолыжного курорта в районе Славского. Особенно за тем, как меняется настроение у местных жителей. Ведь не секрет, что крупные компании имеют привычку ради своих интересов отнимать землю. Также на это нужно обратить внимание и власти Львовской области, ведь, кроме крупных инвестиций в бюджет, есть и интересы простых людей, которых нужно защищать.