Возглавлял "Киборгов": появились новые подробности о командующем Объединенных сил

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко 7 марта текущего года представил Наева своим заместителем. Как передает "24 канал", ранее Наев проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Во времена боев за Донецкий аэропорт он был командующим войсками оперативного командования "Восток" и руководителем сектора "Б". Кроме этого, его подразделения провели и другие напряженные бои на тяжелых участках фронта.

Также сообщается, что в апреле 2017 года Наев участвовал в флешмобе "Сдай кровь для детей Донбасса".

В одном из интервью Наев заверил, что штаб АТО не умалчивает боевые потери украинской армии и предоставляет правдивые данные. В 2016-м генерал-лейтенант рассказал, что ВСУ за время ведения войны на востоке кардинально изменились.

"За то, что дает нам государство, мы благодарны, мы будем это более эффективно использовать. Если сохранится тенденция такого влияния и такого внимания, которое сейчас уделяет нам высшее военно-политическое руководство страны, мы полностью справимся со всеми задачами. Все остальное: свобода, уверенность в нашей победе, – у нас есть", - заявлял Наев.

При этом ранее следственный комитет России обвинил Сергея Наева и еще два десятка чиновников Минобороны Украины за "преступные приказы", которые якобы привели к гибели людей на Донбассе.

Сергей Наев

Как сообщал "Обозреватель", 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.