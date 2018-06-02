Колют по литру в день: появились подробности о состоянии Сенцова

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, каждый день колют глюкозу после объявления голодовки.

Об этом рассказала его сестра Наталия Каплан в эфире "112 Украина", отметив, что режиссер получает по одному литру в день.

"Сегодня 20-й день голодовки Олега и, конечно, это все на фоне четырех лет лагерей, проблем со здоровьем, которые тянутся с детства. Я не думаю, что у него все идеально сейчас – я уверенна, что все очень плохо", – сказала она.

Каплан отметила, что более подробная информация о состоянии Сенцова появится 4 июня. В этот день с украинцем должен встретиться адвокат, через которого сестра передаст ему письмо. Последнее посещение состоялось 15 мая.

Кроме того, она заявила, что бесполезно убеждать брата отказаться от голодовки.

"Олег назвал цифру – 64 политзаключенных, но на самом деле их гораздо больше, и Олег требует освобождения всех украинских политзаключенных, которые находятся в России и в оккупированном Крыму", - пояснила она.

По словам Каплан, она постоянно находится на связи с украинскими политиками, "но пока не видит прогресса". Она также понадеялась, что Сенцов и другие политзаключенные почувствуют поддержку людей, которые вышли на глобальную акцию по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Российская телеведущая Ксения Собчак пообщалась с Сенцовым, после чего рассказала, что у него выпали два зуба.