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"Клуб оккупированных": Россия опозорилась заявлением о Крыме

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Российские оккупанты опозорились при попытке похвастаться тем, что мир якобы все больше признает Крым российским.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook. Инцидент случился на сцене МИД России.

"Со сцены МИД России — здесь обычно выступает официальный представитель — объявили, что растет количество стран признающих Крым "неотъемлемой частью России". Что же это за "страны"? Абхазия, Южная Осетия и... Да, это конец списка", — сообщил он.

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По словам Цимбалюка, ведущий ловко выкрутился и заявил, что "мы решили не затягивать с приветствиями" от "иностранных партнеров".

"Это же клуб оккупированых Россией территорий и назначенных Кремлем гауляйтеров", — затроллил Цимбалюк оккупантов.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взорвал российское телевидение мощным выступлением. Он дал понять российским оккупантам, что им не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Следовательно, Путин не имеет никаких шансов на политическую победу в Украине.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Я точно знаю, что Габон тоже за. Мощнейшее государство - напарник педерации.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры думают что не люди, а политики видят и признают правду))) Ну тупые, что с них взять)))
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3
Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Александр, фашист, в демократических странах власть и есть представителями народа. В кацапии власть и политики отдельно от людей (речь не идет о вате). Ты к людям не относишся. Ты тупой ватный кацапский фашист.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Маладца Цимбалюк, хорошо оккупантов кацапов жучишь..
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Тюпель Автондил, Это наш агент, который в Москве на вас всех козломордых член положил и по лбу вам регулярно им стучит, дурь из бошки выбивает. Все равно вместо мозгов плавленный сырок, так хоть он из плавленного сырка в голове, своими ударами сделает сыр твердый, импортозамещенный Костромской, гавно редкое. Фу!!!
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Луцюк Виталий, это он таких как ты жучит. Сидит в Москве, и на родину не собирается.
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