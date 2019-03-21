"Клуб оккупированных": Россия опозорилась заявлением о Крыме

Российские оккупанты опозорились при попытке похвастаться тем, что мир якобы все больше признает Крым российским.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook. Инцидент случился на сцене МИД России.

"Со сцены МИД России — здесь обычно выступает официальный представитель — объявили, что растет количество стран признающих Крым "неотъемлемой частью России". Что же это за "страны"? Абхазия, Южная Осетия и... Да, это конец списка", — сообщил он.

По словам Цимбалюка, ведущий ловко выкрутился и заявил, что "мы решили не затягивать с приветствиями" от "иностранных партнеров".

"Это же клуб оккупированых Россией территорий и назначенных Кремлем гауляйтеров", — затроллил Цимбалюк оккупантов.

Роман Цимбалюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взорвал российское телевидение мощным выступлением. Он дал понять российским оккупантам, что им не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Следовательно, Путин не имеет никаких шансов на политическую победу в Украине.

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