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23 ноября • обновлено в 13:02
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"Так любой может": попавшая в секс-скандал Клитина разоблачила "Джокера". Фотофакт

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Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина разоблачила, как пранкер "Джокер" переписывается с политиками от имени высокопоставленных чиновников.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook в субботу, 23 ноября. Женщина опубликовала два скриншота с перепиской якобы от имени главы министерства инфраструктуры Владислава Криклия.

Судя из сообщений, пранкер может создавать фейковые аккаунты в соцсетях для синхронизации своего номера телефона, чтобы в контактах "разыгрываемых" персон он был подписан именем некого политика.

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Александра Клитина и "Джокер"

Александра Клитина и "Джокер"

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Клитина обратила внимание на фото "Якобы Криклия", которое свидетельствует о том, что контакт не настоящий.

Отметим, первый скриншот, судя по всему, был сделан самой Клитиной при переписке с подставным министром инфраструктуры. От кого чиновница получила второй скрин, на котором запечатлена переписка с ней от имени собеседника, не указывается.

"Так любой может": попавшая в секс-скандал Клитина разоблачила "Джокера". Фотофакт

facebook.com/aleksandra.klitina

"Так любой может": попавшая в секс-скандал Клитина разоблачила "Джокера". Фотофакт

facebook.com/aleksandra.klitina

Во втором случае собеседник женщины пишет ей, что номер телефона не подтвержден. "Так любой может", – сказано в СМС.

При этом политик намекнула, что это может быть фото от пранкера. "Подарок от "Джокера", – подписала снимки она.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Джокер Александра Клитина
Место
Украина
Теги
скандалы политика фотографии пранк секс скандал
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