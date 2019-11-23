"Так любой может": попавшая в секс-скандал Клитина разоблачила "Джокера". Фотофакт

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина разоблачила, как пранкер "Джокер" переписывается с политиками от имени высокопоставленных чиновников.
Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook в субботу, 23 ноября. Женщина опубликовала два скриншота с перепиской якобы от имени главы министерства инфраструктуры Владислава Криклия.
Судя из сообщений, пранкер может создавать фейковые аккаунты в соцсетях для синхронизации своего номера телефона, чтобы в контактах "разыгрываемых" персон он был подписан именем некого политика.
Александра Клитина и "Джокер"
Коллаж
Клитина обратила внимание на фото "Якобы Криклия", которое свидетельствует о том, что контакт не настоящий.
Отметим, первый скриншот, судя по всему, был сделан самой Клитиной при переписке с подставным министром инфраструктуры. От кого чиновница получила второй скрин, на котором запечатлена переписка с ней от имени собеседника, не указывается.
facebook.com/aleksandra.klitina
facebook.com/aleksandra.klitina
Во втором случае собеседник женщины пишет ей, что номер телефона не подтвержден. "Так любой может", – сказано в СМС.
При этом политик намекнула, что это может быть фото от пранкера. "Подарок от "Джокера", – подписала снимки она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместитель министра инфраструктуры Украины Клитина якобы получила свою должность через постель.
Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной, которая попала в секс-скандал с назначением в Кабинет министров.
Заместитель министра инфраструктуры отреагировала на слухи о том, как получила должность. Чиновница также рассказала о странном моменте с перепиской с "Джокером".
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