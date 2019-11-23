"Так любой может": попавшая в секс-скандал Клитина разоблачила "Джокера". Фотофакт

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина разоблачила, как пранкер "Джокер" переписывается с политиками от имени высокопоставленных чиновников.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook в субботу, 23 ноября. Женщина опубликовала два скриншота с перепиской якобы от имени главы министерства инфраструктуры Владислава Криклия.

Судя из сообщений, пранкер может создавать фейковые аккаунты в соцсетях для синхронизации своего номера телефона, чтобы в контактах "разыгрываемых" персон он был подписан именем некого политика.

Александра Клитина и "Джокер" Коллаж

Клитина обратила внимание на фото "Якобы Криклия", которое свидетельствует о том, что контакт не настоящий.

Отметим, первый скриншот, судя по всему, был сделан самой Клитиной при переписке с подставным министром инфраструктуры. От кого чиновница получила второй скрин, на котором запечатлена переписка с ней от имени собеседника, не указывается.

facebook.com/aleksandra.klitina

facebook.com/aleksandra.klitina

Во втором случае собеседник женщины пишет ей, что номер телефона не подтвержден. "Так любой может", – сказано в СМС.

При этом политик намекнула, что это может быть фото от пранкера. "Подарок от "Джокера", – подписала снимки она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!