''Кинула вызов'': Захарова напросилась на тайную дачу топ-пропагандиста Кремля в Крыму

Специальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила провести брифинг на тайное даче главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева в оккупированном Крыму.

"На днях подумала, что давно не проводили мы брифингов в Крыму, и где бы это лучше сделать. В Симферополе были, в Севастополе были, в Ялте были, в Керчи были, в Артеке были. И тут вдруг натыкаюсь на разоблачение тайной дачи Дмитрия Киселева в Коктебеле. А, может, там-то и устроить выездной брифинг - прямо в "секретных хоромах"? Раскулачим Дмитрия Киселева на wi-if и классный вид", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что согласует дату и время, если Киселев "примет вызов". Об итогах Захарова пообещала рассказать 4 октября.

Как сообщает "РИА Новости", сам владелец хором на оккупированном полуострове ответил Захаровой: "Добро пожаловать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарову заподозрили в серьезных проблемах со здоровьем из-за ее снимка в сети.