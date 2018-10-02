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''Кинула вызов'': Захарова напросилась на тайную дачу топ-пропагандиста Кремля в Крыму

2.7тЧитать материал на украинском

Специальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила провести брифинг на тайное даче главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева в оккупированном Крыму.

"На днях подумала, что давно не проводили мы брифингов в Крыму, и где бы это лучше сделать. В Симферополе были, в Севастополе были, в Ялте были, в Керчи были, в Артеке были. И тут вдруг натыкаюсь на разоблачение тайной дачи Дмитрия Киселева в Коктебеле. А, может, там-то и устроить выездной брифинг - прямо в "секретных хоромах"? Раскулачим Дмитрия Киселева на wi-if и классный вид", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что согласует дату и время, если Киселев "примет вызов". Об итогах Захарова пообещала рассказать 4 октября.

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Как сообщает "РИА Новости", сам владелец хором на оккупированном полуострове ответил Захаровой: "Добро пожаловать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарову заподозрили в серьезных проблемах со здоровьем из-за ее снимка в сети.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крымароссийская пропаганда
Персоны
Мария ЗахароваДмитрий Киселев
Место
Украина
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