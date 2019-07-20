"Киев наступает": террористы "ДНР" закатили истерику перед выборами в Украине

Террористы "ДНР" заявили, что ВСУ решили перебросить к линии фронта на Донбассе порядка 10 самоходных артиллерийских установок (САУ).

Об этом оккупанты сообщили со ссылкой на так называемую разведку "республики" поздно вечером 20 июля, накануне парламентских выборов в Украине.

"Также известно, что это установки под калибр 152-мм - что является не только грубым нарушением "Минска", но и противоречит самой логике перемирия, которое должно наступить ровно в 00:00 и которое украинская сторона сама "запросила" под выборы", - пишут террористы.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" получили приказ о бессрочном перемирии, который предусматривает целый ряд мер. Его довели каждому из боевиков.

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