"Киев наступает": террористы "ДНР" закатили истерику перед выборами в Украине

Террористы "ДНР" заявили, что ВСУ решили перебросить к линии фронта на Донбассе порядка 10 самоходных артиллерийских установок (САУ).
Об этом оккупанты сообщили со ссылкой на так называемую разведку "республики" поздно вечером 20 июля, накануне парламентских выборов в Украине.
"Также известно, что это установки под калибр 152-мм - что является не только грубым нарушением "Минска", но и противоречит самой логике перемирия, которое должно наступить ровно в 00:00 и которое украинская сторона сама "запросила" под выборы", - пишут террористы.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" получили приказ о бессрочном перемирии, который предусматривает целый ряд мер. Его довели каждому из боевиков.
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