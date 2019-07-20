Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Киев наступает": террористы "ДНР" закатили истерику перед выборами в Украине

2.8т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" заявили, что ВСУ решили перебросить к линии фронта на Донбассе порядка 10 самоходных артиллерийских установок (САУ).

Об этом оккупанты сообщили со ссылкой на так называемую разведку "республики" поздно вечером 20 июля, накануне парламентских выборов в Украине.

"Также известно, что это установки под калибр 152-мм - что является не только грубым нарушением "Минска", но и противоречит самой логике перемирия, которое должно наступить ровно в 00:00 и которое украинская сторона сама "запросила" под выборы", - пишут террористы.

Новости
"Отдаст приказ": Зеленский готов к наступлению на Донбассе
"Киев наступает": террористы "ДНР" закатили истерику перед выборами в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" получили приказ о бессрочном перемирии, который предусматривает целый ряд мер. Его довели каждому из боевиков.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
17
Смешно
2
Интересно
2
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel