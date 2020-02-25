Сотрудник Департамента киберполиции Нацполиции Украины попался на вымогательстве взятки в размере 5 тысяч долларов у местного жителя за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Киберполицейский за указанную сумму обещал фигуранту дела обеспечить "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы.

"Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоины на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого. Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после зачисления на карточку первого "транша" – 24 тысяч гривен", – сообщили в СБУ.

Задержанному объявили о подозрении.

Киберполицейского поймали на взятке за порнографию Пресс-служба СБУ

Киберполицейского поймали на взятке за порнографию Пресс-служба СБУ

Киберполицейского поймали на взятке за порнографию Пресс-служба СБУ

Киберполицейского поймали на взятке за порнографию Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове задержали следователя Нацполиции одного из райотделов Киевщины, который требовал взятку в 10 тысяч гривен. Ему уже объявили о подозрении в коррупционном правонарушении.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся