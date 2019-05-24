Кернес сбежал из Украины: что известно

Городской голова Харькова Геннадий Кернес не явился 24 мая на судебное заседание в Полтаве. Его вместе с двумя охранниками обвиняют в пытках, похищении людей и угрозах убийством.

Адвокат Кернеса Александр Гунченко заявил, что его подзащитный находится на лечении за границей и попросил суд перенести заседание. Об этом сообщил OBOZREVATEL один из пострадавших - Сергей Ряполов.

Защитники Кернеса не уточнили, в какой именно стране он сейчас находится и когда туда выехал. Также неизвестно, когда мэр собирается вернуться.

Суд в Полтаве

Ранее адвокат Ряполова Татьяна Зелькина сообщила OBOZREVATEL, что Кернес умышленно затягивает процесс, не являясь на заседания, а суд неоднократно отказывал в приводе обвиняемого.

"Сейчас Геннадий Адольфович затягивает апелляционное рассмотрение. За этот период по разным причинам было сорвано 12 заседаний. Ни на одно из них Кернес не явился. Не являлся в суд по причине болезни, но в то же время в СМИ мы видели его активность и то, как он беспроблемно выполняет обязанности городского головы Харькова. Получается, что можно вообще не являться на судебные заседания и ждать, пока пройдет 10 лет срока давности по последнему составу преступления (пытки). По двум другим пятилетний срок уже истек", - рассказала Зелькина.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко, организовал масштабные коррупционные схемы, которые лишают город миллиардов гривен. В них вовлечены предприятия-монополисты, аккумулирующие средства, которые в итоге присваивает Геннадий Адольфович с соратниками.

Путинский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса — Игорь Терехов.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда. С каждой поездки 2 грн идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Геннадий Кернес и глава Чечни Рамзан Кадыров

Мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес, к которым у правоохранителей есть множество вопросов, создают партию мэров для похода на выборы в Верховную Раду. В "причастности" замечен и Виталий Хомутынник, сопредседатель "Возрождения", он же является партнером путинского миллиардера Фукса. Который, в свою очередь, стал "акционером" новой партии.

Журналисты разоблачили заоблачные богатства Кернеса. Существенная часть записана на его гражданскую супругу Оксану Гайсинскую.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что чиновник Кернеса был завербован и передавал информацию россиянам. Его задержали по подозрению в государственной измене.

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