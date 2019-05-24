ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Кернес сбежал из Украины: что известно

5.8тЧитать материал на украинском

Городской голова Харькова Геннадий Кернес не явился 24 мая на судебное заседание в Полтаве. Его вместе с двумя охранниками обвиняют в пытках, похищении людей и угрозах убийством.

Адвокат Кернеса Александр Гунченко заявил, что его подзащитный находится на лечении за границей и попросил суд перенести заседание. Об этом сообщил OBOZREVATEL один из пострадавших - Сергей Ряполов.

Защитники Кернеса не уточнили, в какой именно стране он сейчас находится и когда туда выехал. Также неизвестно, когда мэр собирается вернуться.

Суд в Полтаве

Суд в Полтаве

Ранее адвокат Ряполова Татьяна Зелькина сообщила OBOZREVATEL, что Кернес умышленно затягивает процесс, не являясь на заседания, а суд неоднократно отказывал в приводе обвиняемого.

"Сейчас Геннадий Адольфович затягивает апелляционное рассмотрение. За этот период по разным причинам было сорвано 12 заседаний. Ни на одно из них Кернес не явился. Не являлся в суд по причине болезни, но в то же время в СМИ мы видели его активность и то, как он беспроблемно выполняет обязанности городского головы Харькова. Получается, что можно вообще не являться на судебные заседания и ждать, пока пройдет 10 лет срока давности по последнему составу преступления (пытки). По двум другим пятилетний срок уже истек", - рассказала Зелькина.

Новости
"Сначала пытала охрана Кернеса, потом подключился мэр": как Адольфович бежит от правосудия
Геннадий Кернес и глава Чечни Рамзан Кадыров

Геннадий Кернес и глава Чечни Рамзан Кадыров

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персоны
Геннадий КернесПавел ФуксРамзан КадыровВиталий Хомутынник
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения