''Каждую ночь снились бои'': на Херсонщине трагически умер украинский ''киборг''

В Херсонской области в воскресенье, 21 октября, умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта - "киборг" Михаил Тетерук.

Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская на своей странице в Facebook. Она уточнила, что смерть была внезапной.

"Ночью внезапно умер защитник Донецкого аэропорта, участник боевых действий из Горностаевки Михаил Тетерук. Говорят ребята, что в последнее время Михаил жаловался, что каждую ночь ему снились бои, смерть. Не выдержал", - написала она.

"Почти каждый день по всей Украине уходят от нас наши защитники. Глубокие раны войны могут зажить на теле, а в душе они болят, и болеть будут еще долго", - отметила Возаловская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения.