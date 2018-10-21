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''Каждую ночь снились бои'': на Херсонщине трагически умер украинский ''киборг''

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В Херсонской области в воскресенье, 21 октября, умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта - "киборг" Михаил Тетерук.

Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская на своей странице в Facebook. Она уточнила, что смерть была внезапной.

"Ночью внезапно умер защитник Донецкого аэропорта, участник боевых действий из Горностаевки Михаил Тетерук. Говорят ребята, что в последнее время Михаил жаловался, что каждую ночь ему снились бои, смерть. Не выдержал", - написала она.

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"Почти каждый день по всей Украине уходят от нас наши защитники. Глубокие раны войны могут зажить на теле, а в душе они болят, и болеть будут еще долго", - отметила Возаловская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеБои за донецкий аэропорт
Место
Украина
Объекты
киборгиВооруженные силы УкраинысмертьАТО
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Белый господин
Белый господин
Может раскаяние накатило?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Трагически это когда под поезд попадают, а не от отказа печени и почек от алкогольной интоксикации
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Скала Богдан, Ты можешь называть меня кем угодно, мне посрать, я не гордый в интернете, но ты так и не ответил на вопрос
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Скала Богдан
Скала Богдан
Poroshenko Petro, а ти не людина ти паразит, а паразитів потрібно знищити.
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