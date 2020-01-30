Катастрофу хотят замять? Рябошапка рассказал о неожиданной реакции Ирана на сбитый Boeing

Иран не отвечает на официальные запросы Украины связанные с доступом к расследованию сбитого самолета МАУ над Тегераном.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
"Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, – пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", – сообщил он.
Авиакатастрофа в Иране
Рябошапка подчеркнул, что ведутся переговоры о создании международной следственной группы с представителями стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.
"Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", – отметил генпрокурор.
Рябошапка полагает, что такая международная группа будет создана в течении следующих двух недель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию авиакатастрофы.
Напомним, что лишь 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Иранские военные три дня скрывали от президента Хасана Рухани правду о сбитом самолете МАУ Boeing 737.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.