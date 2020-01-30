Катастрофу хотят замять? Рябошапка рассказал о неожиданной реакции Ирана на сбитый Boeing

Иран не отвечает на официальные запросы Украины связанные с доступом к расследованию сбитого самолета МАУ над Тегераном.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, – пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", – сообщил он.

Авиакатастрофа в Иране

Рябошапка подчеркнул, что ведутся переговоры о создании международной следственной группы с представителями стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

"Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", – отметил генпрокурор.

Рябошапка полагает, что такая международная группа будет создана в течении следующих двух недель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию авиакатастрофы.

Напомним, что лишь 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Иранские военные три дня скрывали от президента Хасана Рухани правду о сбитом самолете МАУ Boeing 737.

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