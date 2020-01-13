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13 января • обновлено в 17:42
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Катастрофа самолета МАУ: МИДы пострадавших стран проведут встречу

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Главы МИД тех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, проведут встречу 15 января.

Как рассказал ВВС министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, она состоится в Лондоне при участии пяти руководителей внешнеполитических ведомств.

"Через два дня в Лондоне состоится встреча пяти министров иностранных дел "скорбящих стран" (страны, потерявшие своих граждан в трагедии. – Ред.), где мы будем нарабатывать, какие еще шаги будем принимать в одиночку и вместе, чтобы привлечь причастных к ответственности. Но как вообще можно возместить все эти страдания", – сказал глава украинского МИД.

Пристайко также отметил, что после разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани Украина официально направила дипломатическую ноту, "в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена".

"Надеюсь, иранские власти серьезно осознают, каким событиям она позволила случиться", – подчеркнул министр.

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Также он заверил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США.

"На низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было длинное объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, какие были чрезмерные действия на тактическом уровне и так далее", – раскрыл подробности переговоров с иранской стороной Пристайко.

Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

"Но что я вижу и что мы признаем – на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбящим странам", но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", – заверил глава МИД Украины.

Подытоживая, Пристайко добавил, что Рухани акцентировал внимание на том, что половина пассажиров самолета были гражданами его страны, поэтому Иран обязан выполнить часть своих обязательств.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины МАУ
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