Катастрофа самолета МАУ: МИДы пострадавших стран проведут встречу

Главы МИД тех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, проведут встречу 15 января.

Как рассказал ВВС министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, она состоится в Лондоне при участии пяти руководителей внешнеполитических ведомств.

"Через два дня в Лондоне состоится встреча пяти министров иностранных дел "скорбящих стран" (страны, потерявшие своих граждан в трагедии. – Ред.), где мы будем нарабатывать, какие еще шаги будем принимать в одиночку и вместе, чтобы привлечь причастных к ответственности. Но как вообще можно возместить все эти страдания", – сказал глава украинского МИД.

Пристайко также отметил, что после разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани Украина официально направила дипломатическую ноту, "в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена".

"Надеюсь, иранские власти серьезно осознают, каким событиям она позволила случиться", – подчеркнул министр.

Также он заверил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США.

"На низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было длинное объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, какие были чрезмерные действия на тактическом уровне и так далее", – раскрыл подробности переговоров с иранской стороной Пристайко.

Катастрофа МАУ

"Но что я вижу и что мы признаем – на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбящим странам", но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", – заверил глава МИД Украины.

Подытоживая, Пристайко добавил, что Рухани акцентировал внимание на том, что половина пассажиров самолета были гражданами его страны, поэтому Иран обязан выполнить часть своих обязательств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна выплатит компенсацию семьям всех 176 людей, погибших в авиакатастрофе украинского лайнера МАУ, который был сбит иранскими ракетами 8 января.

В свою очередь, правительство Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

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