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Катастрофа Ми-8 на Ривненщине: появились первые фото с места трагедии

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В сети появились кадры с места крушения военного вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины, при котором погибли четыре летчика.

Их опубликовали волонтеры проекта "Повернись живим" на своем сайте. На кадрах видно, что вертолет упал в лесу и сгорел практически дотла. От него остались только лопасти и некоторые запчасти.

Напомним, в катастрофе погибли командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (город Броды Львовской области) полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор, капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк.

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Катастрофа Ми-8

Катастрофа Ми-8

"Повернись живим"

Катастрофа Ми-8

Катастрофа Ми-8

"Повернись живим"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в декабре 2018 года на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Тогда погиб летчик Александр Фоменко.

  • 16 октября 2018 года в селе Уланов Винницкой области также потерпел крушение самолет Су-27, оба пилота погибли. Трагедия произошла во время международных учений "Чистое небо-2018".

  • В результате катастрофы погиб американский летчик Сет Неринг и заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" ВСУ Иван Петренко.

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Место
УкраинаРивне
Теги
Вооруженные силы УкраиныПовернись живим
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