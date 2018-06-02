Катастрофа Ил-76 и МН17 на Донбассе: СБУ предоставила новые доказательства участия "Вагнера"

Служба безопасности Украины обнародовала очередной доказательство военной агресии России против Украины.

В частности, были опубликованы перехваченные разговоры между руководителем российских наемников ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным и бывшим главарем "ЛНР" Игорем Плотницким, а также Уткиным и офицером ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ Олегом Иванниковым с позывным "Орион".

"Четыре года назад, 29 мая 2014 на территорию Луганской области тайно вторглось спецподразделение российских спецслужб под названием "частная военная компания "Вагнера" в составе 86 человек (за год численность возросла до 1500). Служба безопасности Украины установила персональные данные каждого из террористов", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании "Славянский корпус". Позже Россия использовала их в силовых мероприятиях во время аннексии Крыма.

"Одним из преступлений, совершенных этими русскими в Украине, является сбивание военно-транспортного самолета Ил-76, в результате чего погибло сорок девять украинских бойцов. Напоминаем, что ранее Служба безопасности Украины обнародовала сведения о лицах, которые имеют непосредственное отношение к этому ужасному преступлению", – подчеркнули в СБУ.

В ведомстве отметили, что представили очередные перехваты разговоров российских террористов.

"Диалог между бывшим главой ТЕР-"ЛНР" Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ - руководителем наемников Уткиным документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов", – сказано в сообщении.

Вторая беседа является очередным доказательством непосредственного подчинения наемников "Вагнера" офицерам спецслужб РФ.

"В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известным как "Орион" - российский офицер, причастен к сбиванию рейса МН17 из российской ЗРК "Бук-М1", – добавили в пресс-службе.

По данным СБУ, разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ.

"Служба безопасности Украины установила, с июня 2014 силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ПВК "Вагнера". Их гибель в Украине является прямым свидетельством российского военной агрессии против нашей страны", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска террористами из ПЗРК был сбит Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих (40 десантников 25-й аэромобильной бригады и 9 членов экипажа).

17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.