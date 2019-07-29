"Карусели" в пользу Минько: полиция начала расследование произвола

Полиция начала расследование вопиющих нарушений, произошедших на округе №80 в Мелитополе во время выборов в Раду. Победу здесь одержал скандально известный мэр Мелитополя Сергей Минько.

Данную информацию корреспондентам OBOZREVATEL подтвердили в Мелитопольской местной прокуратуре. Речь идет об организации "каруселей" – незаконного голосования одних и тех же людей по несколько раз подряд – на участках № 230292 и 230293 села Вознесенка.

По факту ранее обнародованного видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца) 21 июля ГУНП в Запорожской области внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ст. 158 ч. 4 УК (предоставление неправдивых ведомостей в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация итогов голосования). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

24 июля было открыто уголовное производство по ст. 158-1 ч. 2 УК (незаконное использование избирательного бюллетеня больше чем один раз). Санкция – до 7 лет лишения свободы.

"Карусели" на участке

На видео видно, как избиратели, а также члены избирательной комиссии, голосуют по несколько раз, некоторые члены комиссии даже не заходят в кабинки.

Заявление о нарушениях в ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали "вечный" мэр Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

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