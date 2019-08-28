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"Как вы здесь живете?" Россиян шокировали условия в Крыму

1.4т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму пожаловались на катастрофическую ситуацию с медициной.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер с ником КРЫМский бандеровец. Он ссылается на сообщения местных жителей и гостей полуострова в одном из сообществ в соцсети.

"Понаехавшие в Керчь спрашивают, как мы здесь выживаем? Речь о медицине, которую оккупанты обещали в 2014 году опустить до своих стандартов... И опустили", – написал КРЫМский бандеровец.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

Крым.Реалии

Так, один из пользователей сети возмутился: "Обзвонили городские поликлиники, и ни в одной нет эндокринолога... Люди, как вы здесь живете?"

"Как вы здесь живете?" Россиян шокировали условия в Крыму

twitter.com/CrimeaUA1

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вернуть оккупированный Крым Украине для возобновления сотрудничества в "Большой восьмерке".

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
медицина Крым Новости Крыма
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